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19 aylık bebeğin midesinden 17 mıknatıs çıktı
19 aylık bebeğin midesinden 17 mıknatıs çıktı
Denizli'de 19 aylık Murat Özdemir'in midesinden, birbirine yapışık halde 17 adet mıknatıs çıkarıldı. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T19:22+0300
2021-10-24T19:22+0300
türkiye
denizli
yaşam
bebek
ameliyat
mide
delik
mıknatıs
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Murat Özdemir adlı bebek, geçen hafta aniden rahatsızlanınca kentteki özel bir hastaneye götürüldü. Çekilen röntgende, bebeğin midesinde çok sayıda yabancı cisim bulunduğu belirlendi.Ailesinin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürdüğü Murat Özdemir, tedaviye alındı. Yapılan tetkikler sonucu, Murat bebeğin çok sayıda mıknatıs yuttuğu tespit edildi.Çocuk Gastroenteroloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Kocamaz tarafından ameliyata alınan Murat Özdemir'in midesindeki 5 milimetre boyutunda 17 adet mıknatıs operasyonla çıkarıldı. Bebeğin yuttuğu mıknatısların yapışarak bilezik şeklini aldığı ve mideyi deldiği belirlendi. Özdemir'in Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi devam sürüyor.‘Cisimlerin midenin içini delerek gömüldüğünü fark ettik’Doç. Dr. Kocamaz, hastanın midesinden yabancı cisimleri endoskopi yöntemiyle çıkarttıklarını belirterek, "Yabancı cisimlerin boncuk benzeri mıknatıslar olduğunu gördük. Ameliyatta çıkarmak için kullandığımız aletlere de şiddetli bir şekilde yapıştı. Cisimlerin midenin içini delerek gömüldüğünü fark ettik. Başarılı bir operasyonla mıknatısları mideden çıkardık" dedi.‘Fark edilmeseydi, midedeki delik büyüyebilir, hayati sonuçlar doğurabilirdi’Mıknatısların 1 aydır çocuğun midesinde olduğunu düşündüklerini dile getiren Doç. Dr. Kocamaz, "Fark edilmeseydi, midedeki delik büyüyebilir, hayati sonuçlar doğurabilirdi. Çocuklar bu tür küçük renkli cisimlere ilgi duyuyorlar. Çocuklarda mıknatıs yutma çok tehlikeli bir durumdur. Pandemi döneminde bu tür olaylar arttı. Ailelerin bu konuda dikkatli olması yönünde uyarıyoruz" diye konuştu.
türkiye
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denizli, yaşam, bebek, ameliyat, mide, delik, mıknatıs

19 aylık bebeğin midesinden 17 mıknatıs çıktı

19:22 24.10.2021
© DHA19 aylık bebeğin midesinden 17 mıknatıs çıktı
19 aylık bebeğin midesinden 17 mıknatıs çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© DHA
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Denizli'de 19 aylık Murat Özdemir'in midesinden, birbirine yapışık halde 17 adet mıknatıs çıkarıldı.
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Murat Özdemir adlı bebek, geçen hafta aniden rahatsızlanınca kentteki özel bir hastaneye götürüldü. Çekilen röntgende, bebeğin midesinde çok sayıda yabancı cisim bulunduğu belirlendi.
Ailesinin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürdüğü Murat Özdemir, tedaviye alındı. Yapılan tetkikler sonucu, Murat bebeğin çok sayıda mıknatıs yuttuğu tespit edildi.
Çocuk Gastroenteroloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Kocamaz tarafından ameliyata alınan Murat Özdemir'in midesindeki 5 milimetre boyutunda 17 adet mıknatıs operasyonla çıkarıldı. Bebeğin yuttuğu mıknatısların yapışarak bilezik şeklini aldığı ve mideyi deldiği belirlendi. Özdemir'in Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi devam sürüyor.

‘Cisimlerin midenin içini delerek gömüldüğünü fark ettik’

Doç. Dr. Kocamaz, hastanın midesinden yabancı cisimleri endoskopi yöntemiyle çıkarttıklarını belirterek, "Yabancı cisimlerin boncuk benzeri mıknatıslar olduğunu gördük. Ameliyatta çıkarmak için kullandığımız aletlere de şiddetli bir şekilde yapıştı. Cisimlerin midenin içini delerek gömüldüğünü fark ettik. Başarılı bir operasyonla mıknatısları mideden çıkardık" dedi.

‘Fark edilmeseydi, midedeki delik büyüyebilir, hayati sonuçlar doğurabilirdi’

Mıknatısların 1 aydır çocuğun midesinde olduğunu düşündüklerini dile getiren Doç. Dr. Kocamaz, "Fark edilmeseydi, midedeki delik büyüyebilir, hayati sonuçlar doğurabilirdi. Çocuklar bu tür küçük renkli cisimlere ilgi duyuyorlar. Çocuklarda mıknatıs yutma çok tehlikeli bir durumdur. Pandemi döneminde bu tür olaylar arttı. Ailelerin bu konuda dikkatli olması yönünde uyarıyoruz" diye konuştu.
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