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CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: Sandığı nasıl koruyacağımızı göstereceğiz
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: Sandığı nasıl koruyacağımızı göstereceğiz
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde seçim ve sandık güvenliğine yönelik uyguladıkları modeli ülke geneline... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T15:20+0300
2021-10-24T15:20+0300
politika
recep tayyip erdoğan
chp
aydın
seçim
kuşadası
akp
cumhurbaşkanlığı seçimi
açıklama
cumhur ittifakı
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nın Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlediği 'Kotalar Bize Dar, Hedefimiz İktidar' toplantısına katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, T24’ten Eray Görgülü'nün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kaftancıoğlu, seçim hazırlığı ile ilgili soru üzerine şunları söyledi:-İstanbul’da CHP’nin aldığı sonucu bir olgu gerçeklik haline dönüştürdük. Biz bunu İstanbul’da başardık, bugüne kadar yürüttüğümüz süreçlerle bunu tüm Türkiye’de başarabileceğimizi biliyoruz.'İstanbul Modeli'ni tüm Türkiye’ye uygulayacağız'-Burada 81 il kadın kolu başkanı, kadın kolları genel başkanı seçim güvenliğinde neler yapılabilir, eksiklerimiz nerede, nasıl bir sistematikle ilerleyebiliriz konuştuk. Bütün illerdeki başkanlarımız, örgütlerimiz ve genel merkezimizde de konuyla ilgili genel başkan yardımcılarımızla birlikte bütüncül bir çalışma yürütüyoruz. Hatta önümüzdeki günlerde beni de çok heyecanlandıran İstanbul Modeli’ni kamuoyuyla paylaşacağız. Erken seçim diyoruz. Hatta kadınlarla birlikte derhal seçim diyoruz.'Nasıl koruyacağımızı göstereceğiz'Seçim kararı alındığı anda biz o sandığı planlı, programlı sistematik çalışmayla nasıl koruyacağımızı göstereceğiz. Sandık güvenliği, çok önemli bir iş, asla aksatmamamız gereken bir iş ama ondan daha önemlisi seçim gününe kadar seçmen mobilizasyonu dediğimiz, örgütlerimizin çalışması, seçmenlere doğru hedef kitlelere ulaşma ve o kişilerin seçimde oy kullanmasını sağlamak. Onu yaptıktan sonra da seçim günü o sandığa giren oyu ne şekilde girdiyse o şekilde çıkmasını sağlayacak hem teknolojik, hem de örgütsel altyapımız, hem planlamamız ama en önemlisi inancımız ve çalışmamız devam ediyor.”'Tek adama karşı çok kadın'Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin “Kadın Cumhurbaşkanı adayı görmek ister misiniz?” sorusu üzerine de şöyle konuştu:“Kadınlarla ilgili şunu söylüyorum. Tek adama karşı çok kadın. Kadınların yönetim kademesinde olduğu toplumlarda her zaman o toplumların hızlı bir şekilde ilerlediğini, geliştiğini ve evrenselleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla ben bu topraklarda kadınların cumhurbaşkanlığı da dahil olmak üzere bütün her yerde yönetim kademelerinde olması gerektiğini arzu ederim ama bu benim kişisel arzumla değil toplumun bunu kabul ederek toplumsallaştırdığımızda olacak. Gelecekte mutlaka olacaktır.”'Çöktükleri malları İstanbul halkına geri vereceğiz'Kaftancıoğlu, İstanbul’da TÜGVA ile ilgili yaşanan tartışmalara ilişkin de şu değerlendirmeleri yaptı:“AKP iktidarı devleti yönetmek yerine devleti ele geçiren bir siyasi anlayışa sahip. Devleti ele geçirmenin de artık bir adım ötesine gidiyorum artık devletin kurumlarına çöken bir siyasi anlayış oldu. TÜGVA da bunun son yaşanan somut örneği. TÜGVA da bugünün ikliminin oluşturulan paralel yapısıdır. İstanbul’da da TÜGVA, 16 milyon İstanbullunun mallarına çökmüştür. Artık İstanbul’da halkı koruyan, halkın haklarını koruyan bir siyasi anlayış vardır. Asla ve asla halkın mallarına çökülmesine izin vermeyeceğiz. Biz hem siyasal hem hukuksal hem de toplumsal olarak vatandaşın hakkını korumak için her şeyi yapıyoruz. O çöktükleri malları da İstanbulluya geri vereceğiz.”
https://tr.sputniknews.com/20211020/fahrettin-altunun-actigi-davada-canan-kaftancioglu-hakim-karsisina-cikti-1049999529.html
https://tr.sputniknews.com/20210602/kaftancioglu-kendisine-hakaret-eden-bir-kisiden-kazandigi-tazminati-almaktan-vazgecti-1044636122.html
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recep tayyip erdoğan, chp, aydın, seçim, kuşadası, akp, cumhurbaşkanlığı seçimi, açıklama, cumhur ittifakı, canan kaftancıoğlu, millet ittifakı

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: Sandığı nasıl koruyacağımızı göstereceğiz

15:20 24.10.2021
© AACanan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© AA
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde seçim ve sandık güvenliğine yönelik uyguladıkları modeli ülke geneline yayacaklarını açıkladı.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nın Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlediği 'Kotalar Bize Dar, Hedefimiz İktidar' toplantısına katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, T24’ten Eray Görgülü'nün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kaftancıoğlu, seçim hazırlığı ile ilgili soru üzerine şunları söyledi:
-İstanbul’da CHP’nin aldığı sonucu bir olgu gerçeklik haline dönüştürdük. Biz bunu İstanbul’da başardık, bugüne kadar yürüttüğümüz süreçlerle bunu tüm Türkiye’de başarabileceğimizi biliyoruz.

'İstanbul Modeli'ni tüm Türkiye’ye uygulayacağız'

-Burada 81 il kadın kolu başkanı, kadın kolları genel başkanı seçim güvenliğinde neler yapılabilir, eksiklerimiz nerede, nasıl bir sistematikle ilerleyebiliriz konuştuk. Bütün illerdeki başkanlarımız, örgütlerimiz ve genel merkezimizde de konuyla ilgili genel başkan yardımcılarımızla birlikte bütüncül bir çalışma yürütüyoruz. Hatta önümüzdeki günlerde beni de çok heyecanlandıran İstanbul Modeli’ni kamuoyuyla paylaşacağız. Erken seçim diyoruz. Hatta kadınlarla birlikte derhal seçim diyoruz.

'Nasıl koruyacağımızı göstereceğiz'

Seçim kararı alındığı anda biz o sandığı planlı, programlı sistematik çalışmayla nasıl koruyacağımızı göstereceğiz. Sandık güvenliği, çok önemli bir iş, asla aksatmamamız gereken bir iş ama ondan daha önemlisi seçim gününe kadar seçmen mobilizasyonu dediğimiz, örgütlerimizin çalışması, seçmenlere doğru hedef kitlelere ulaşma ve o kişilerin seçimde oy kullanmasını sağlamak. Onu yaptıktan sonra da seçim günü o sandığa giren oyu ne şekilde girdiyse o şekilde çıkmasını sağlayacak hem teknolojik, hem de örgütsel altyapımız, hem planlamamız ama en önemlisi inancımız ve çalışmamız devam ediyor.”
Canan Kaftancıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
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'Tek adama karşı çok kadın'

Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin “Kadın Cumhurbaşkanı adayı görmek ister misiniz?” sorusu üzerine de şöyle konuştu:
“Kadınlarla ilgili şunu söylüyorum. Tek adama karşı çok kadın. Kadınların yönetim kademesinde olduğu toplumlarda her zaman o toplumların hızlı bir şekilde ilerlediğini, geliştiğini ve evrenselleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla ben bu topraklarda kadınların cumhurbaşkanlığı da dahil olmak üzere bütün her yerde yönetim kademelerinde olması gerektiğini arzu ederim ama bu benim kişisel arzumla değil toplumun bunu kabul ederek toplumsallaştırdığımızda olacak. Gelecekte mutlaka olacaktır.”

'Çöktükleri malları İstanbul halkına geri vereceğiz'

Kaftancıoğlu, İstanbul’da TÜGVA ile ilgili yaşanan tartışmalara ilişkin de şu değerlendirmeleri yaptı:
“AKP iktidarı devleti yönetmek yerine devleti ele geçiren bir siyasi anlayışa sahip. Devleti ele geçirmenin de artık bir adım ötesine gidiyorum artık devletin kurumlarına çöken bir siyasi anlayış oldu. TÜGVA da bunun son yaşanan somut örneği. TÜGVA da bugünün ikliminin oluşturulan paralel yapısıdır. İstanbul’da da TÜGVA, 16 milyon İstanbullunun mallarına çökmüştür. Artık İstanbul’da halkı koruyan, halkın haklarını koruyan bir siyasi anlayış vardır. Asla ve asla halkın mallarına çökülmesine izin vermeyeceğiz. Biz hem siyasal hem hukuksal hem de toplumsal olarak vatandaşın hakkını korumak için her şeyi yapıyoruz. O çöktükleri malları da İstanbulluya geri vereceğiz.”
Canan Kaftancıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2021
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