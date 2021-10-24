https://tr.sputniknews.com/20211024/deve-kusu-yumurtasini-almak-icin-yaristilar-kirip-tadina-bakacagim-1050132245.html

Deve kuşu yumurtasını almak için yarıştılar: ‘Kırıp tadına bakacağım’

Deve kuşu yumurtasını almak için yarıştılar: ‘Kırıp tadına bakacağım’

Bursa'da bir dernekte düzenlenen mezatta açık arttırmaya çıkan deve kuşu yumurtasını almak için kıyası mücadele verdiler. 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T18:50+0300

2021-10-24T18:50+0300

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Bursa’nın Yıldırım ilçesi Teleferik Kuş Severler Derneğinde her hafta kuş mezatı düzenleniyor. Kuş meraklıları buraya gelip beğendiği kuşu almak için birbiriyle kıyasıya yarışıyor.Mezatta çıkan kuşlar 20 ila bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Mezatta kuşların dışında farklı ürünlerde çıkıyor. Mezatta çıkan bir deve kuşu yumurtasını ilk defa gören kuş severler açık arttırmaya çıkan deve kuşu yumurtasını almak için birbiriyle kıyasıya yarıştı. Mezata ilk defa çıkan deve kuşu yumurtası 180 liraya satıldı. Yumurtanın sahibi Kaan Sarı, oldu.‘Yumurta mezatta 180 liraya alıcı buldu’Her hafta kuş mezatı düzenlediklerini ifade eden Teleferik Kuş Severler Derneği Başkanı Hasan Küçüksarı, "Burada kuş meraklıları her hafta bir araya gelip mezata çıkan kuşları almak için mücadele veriyor. En yüksek fiyatı veren kuşun sahibi oluyor. Bu mezatta kuşların dışında farklı ürünlerde mezatta çıkıyor. Bu hafta bir üyemizin getirdiği deve kuşu yumurtasını mezatta ilk defa çıkarttık. Yumurta mezatta 180 liraya alıcı buldu" dedi.‘Daha önce hiç deve kuşu yumurtası yemedim bu yumurtayı kırıp tadına bakacağım’Yumurtayı mezatta alan Kaan Sarı, "Bende kuş meraklısıyım buraya kuş almaya geldim. Deve kuşu yumurtası çıkınca almaya karar verdim. Daha önce hiç deve kuşu yumurtası yemedim bu yumurtayı kırıp tadına bakacağım" şeklinde konuştu.

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türkiye, bursa, deve, yumurta