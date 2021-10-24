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Fatih Erbakan: Parlatılan muhalefetten bu ülkeye hayır gelmez
Fatih Erbakan: Parlatılan muhalefetten bu ülkeye hayır gelmez
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Türkiye'de bir iktidar değişimi olacağını belirterek, "Özel olarak cilalanıp parlatılan, havası, parası, rüzgarı... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T23:52+0300
2021-10-24T23:53+0300
politika
muhalefet
fatih erbakan
yeniden refah partisi
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Rize’de sandık baş müşahitleri toplantısına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye’de bir iktidar değişimi olacağını söyledi.Fatih Erbakan, "Mevcut iktidar gidecek ama burada en önemli nokta; yerine ne geleceği. Yağmurdan kaçarken doluya tutulursak, o zaman yaptığımız işten bir hayır gelmez. Dimyat'a pirince giderken, elimizdeki bulgurdan olursak o zaman yaptığımız işten bir hayır gelmez. Gerçi şu anda elimizde bulgur var demek bile çok zor ama bir atasözü olarak ifade ettim. Neyi kastediyorum; mevcut iktidarı değiştirirken yerine geçireceğimiz konusunda çok dikkatli olmamız lazım" dedi.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Erbakan, konuşmasına şöyle devam etti.
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muhalefet, fatih erbakan, yeniden refah partisi

Fatih Erbakan: Parlatılan muhalefetten bu ülkeye hayır gelmez

23:52 24.10.2021 (güncellendi: 23:53 24.10.2021)
© AA / Mehmet Ali Özcan Fatih Erbakan
Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© AA / Mehmet Ali Özcan
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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Türkiye'de bir iktidar değişimi olacağını belirterek, "Özel olarak cilalanıp parlatılan, havası, parası, rüzgarı çok olan muhalefet partilerini iktidara getirmeye kalkarsan; bunlardan bu millete, ülkeye bir hayır gelmez" dedi.
Rize’de sandık baş müşahitleri toplantısına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye’de bir iktidar değişimi olacağını söyledi.
Fatih Erbakan, "Mevcut iktidar gidecek ama burada en önemli nokta; yerine ne geleceği. Yağmurdan kaçarken doluya tutulursak, o zaman yaptığımız işten bir hayır gelmez. Dimyat'a pirince giderken, elimizdeki bulgurdan olursak o zaman yaptığımız işten bir hayır gelmez. Gerçi şu anda elimizde bulgur var demek bile çok zor ama bir atasözü olarak ifade ettim. Neyi kastediyorum; mevcut iktidarı değiştirirken yerine geçireceğimiz konusunda çok dikkatli olmamız lazım" dedi.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Erbakan, konuşmasına şöyle devam etti.
"Neyi getireceğiz? Bu iktidarın yerine her gün gazetelerde, her akşam televizyonlarda cilalanıp parlatılan havası, parası çok olan o malum muhalefet partilerini mi getireceğiz bu iktidara. Her gün gazetelerde, her akşam televizyonlarda özel olarak cilalanıp parlatılan havası, parası, rüzgarı çok olan muhalefet partilerini iktidara getirmeye kalkarsan; bunlardan bu millete bu ülkeye bir hayır gelmez. Bunu şimdiden net bir şekilde ifade edelim. Neden hayır gelmezmiş? Muhalefetin içerisinde 28 Şubat sürecinde tanklara selam duranlar var da onun için bir hayır gelmez. Muhalefetin içerisinde Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini hazmedemeyen, 'Ayasofya'nın müze olarak kalması gerekirdi' diyenler var da onun için bu millete onlardan bir hayır gelmez. Malum, muhalefetin içerisinde ekonomi bakanı olduğu dönemde yılda ortalama 35 milyar dolar borç faizi ödeyen var da onun için bunlardan bu ülkeye bir hayır gelmez."
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