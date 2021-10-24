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https://tr.sputniknews.com/20211024/karamollaoglu-demirtas-tahliye-edilmeli-erdogan-kendi-gecmisini-dusunsun--1050127054.html
Karamollaoğlu: Demirtaş tahliye edilmeli, Kavala için de aynı şeyi düşünüyorum
Karamollaoğlu: Demirtaş tahliye edilmeli, Kavala için de aynı şeyi düşünüyorum
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın taliye edilmesi gerektiğini belirterek "Sayın Erdoğan kendi geçmişini... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T14:38+0300
2021-10-24T14:39+0300
türkiye
selahattin demirtaş
saadet partisi
akp
temel karamollaoğlu
açıklama
osman kavala
cumhur ittifakı
millet ittifakı
oğuzhan asiltürk
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV 100'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu 'Pazar Siyaseti' programına katıldı. Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulduğunu söyledi.Temel Karamollaoğlu, "Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından sonra Cumhur İttifakı'yla tamamen bağlar koptu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:"Ben Tayyip Bey'in düşmanı da değilim hasmı da değilim. Siyasette düşmanlık da hasımlık da olmaz. Rekabet olur. Farklı kulvarlarda yürüyoruz. Ülkenin problemlerinin çözümünü farklı formüllerle arıyoruz.Geçen sefer de ittifak konusu gündeme geldiğinde. O zaman Sayın Erdoğan'la 2 veya 3 kere görüştüm. Prensiplerimiz var demiştim. Bizim bugünkü Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne itirazımız var. Aslında Başkanlık Sistemi'ne bütünüyle karşı değiliz ama kontrol edilemeyen sisteme karşıyız. Biz doğrudan doğruya Parlamenter Sistem'e dönebiliriz."Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili soru üzerine Karamollaoğlu şunları söyledi:"Böyle bir demokrasi böyle bir hukuk devleti olmaz. Bir insanı tutuklayacaksınız hapse atacaksınız. Beraat edecek, tam tahliye edeceği zaman yeni bir dava açacaksınız ve ondan dolayı tutuklayacaksınız. Hukukla böyle oynanmaz, kimse aptal değil. Böyle şey olur mu? Bu hukuk mu olur o zaman? Sayın Erdoğan kendi geçmişini düşünsün. Şiir okuduğu için siyaseten yasaklandı. Bu bir hukuk cinayetiydi. Şimdi başkası okuduğu zaman "Yok arkadaş ben iyi niyetle okudum hepinizin canına okurum" diyor. Buna adalet denir mi? Ben hareketleri, tavırları, politikaları itibarıyla bir şahsı veya bir partiyi tasvip etmeyebilirim ama bunun üzerine bir şeyler daha ekleyerek onu düşmanlaştıramam. Yapmadığı işi, söylemediği sözü ona istinat edemem. Zaten Türkiye'nin problemi şu anda bu. Sayın Erdoğan bunu görse bile görmezden geliyor. Düne kadar, kendisi hukuksuzluğa maruz kaldığı için bütün dünyayı arkasına alarak Türkiye’ye geldi, siyasete girdi. Osman Kavala için de aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'nin AİHM kararına uyması gerekiyor, Sayın Erdoğan bunu kendisi getirdi."
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selahattin demirtaş, saadet partisi, akp, temel karamollaoğlu, açıklama, osman kavala, cumhur ittifakı, millet ittifakı, oğuzhan asiltürk

Karamollaoğlu: Demirtaş tahliye edilmeli, Kavala için de aynı şeyi düşünüyorum

14:38 24.10.2021 (güncellendi: 14:39 24.10.2021)
© AATemel Karamollaoğlu
Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© AA
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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın taliye edilmesi gerektiğini belirterek "Sayın Erdoğan kendi geçmişini düşünsün. Şiir okuduğu için siyaseten yasaklandı" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV 100'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu 'Pazar Siyaseti' programına katıldı. Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulduğunu söyledi.
Temel Karamollaoğlu, "Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından sonra Cumhur İttifakı'yla tamamen bağlar koptu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Ben Tayyip Bey'in düşmanı da değilim hasmı da değilim. Siyasette düşmanlık da hasımlık da olmaz. Rekabet olur. Farklı kulvarlarda yürüyoruz. Ülkenin problemlerinin çözümünü farklı formüllerle arıyoruz.
Geçen sefer de ittifak konusu gündeme geldiğinde. O zaman Sayın Erdoğan'la 2 veya 3 kere görüştüm. Prensiplerimiz var demiştim. Bizim bugünkü Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne itirazımız var. Aslında Başkanlık Sistemi'ne bütünüyle karşı değiliz ama kontrol edilemeyen sisteme karşıyız. Biz doğrudan doğruya Parlamenter Sistem'e dönebiliriz."
Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili soru üzerine Karamollaoğlu şunları söyledi:
"Böyle bir demokrasi böyle bir hukuk devleti olmaz. Bir insanı tutuklayacaksınız hapse atacaksınız. Beraat edecek, tam tahliye edeceği zaman yeni bir dava açacaksınız ve ondan dolayı tutuklayacaksınız. Hukukla böyle oynanmaz, kimse aptal değil. Böyle şey olur mu? Bu hukuk mu olur o zaman? Sayın Erdoğan kendi geçmişini düşünsün. Şiir okuduğu için siyaseten yasaklandı. Bu bir hukuk cinayetiydi. Şimdi başkası okuduğu zaman "Yok arkadaş ben iyi niyetle okudum hepinizin canına okurum" diyor. Buna adalet denir mi? Ben hareketleri, tavırları, politikaları itibarıyla bir şahsı veya bir partiyi tasvip etmeyebilirim ama bunun üzerine bir şeyler daha ekleyerek onu düşmanlaştıramam. Yapmadığı işi, söylemediği sözü ona istinat edemem. Zaten Türkiye'nin problemi şu anda bu. Sayın Erdoğan bunu görse bile görmezden geliyor. Düne kadar, kendisi hukuksuzluğa maruz kaldığı için bütün dünyayı arkasına alarak Türkiye’ye geldi, siyasete girdi. Osman Kavala için de aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'nin AİHM kararına uyması gerekiyor, Sayın Erdoğan bunu kendisi getirdi."
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