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Kardeşinin 'HES kodu' ile seyahat ederken yakalandı: ‘İyi niyetle yaptık’
Kardeşinin 'HES kodu' ile seyahat ederken yakalandı: ‘İyi niyetle yaptık’
Kırıkkale'de otobüs ile seyahat edebilmek için kardeşinin HES kodunu kullanan yolcu, "Yemin ederim kardeşimle birlikte iyi niyetle bunu yaptık. Yoksa ben... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T12:34+0300
2021-10-24T12:34+0300
koronavirüs
kırıkkale
koronavirüs
hes kodu
koronavirüs tedbirleri
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Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülüyor. Salgının yayılımını engellemek amacıyla karantina ihlali yapan kişilere yönelik sıkı denetimler yapılıyor.İzmir'den Ağrı'ya giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince, Kovid-19 tedbirleri ve asayiş uygulamaları kapsamında sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolleri gerçekleştirildi. Otobüste seyahat eden Faruk Taşdemir'in GBT sorgusunda Kovid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Koronavirüslü yolcu Taşdemir'in kullandığı ‘HES kodu’ kardeşinin olduğu belirlendi.‘Üçkağıtçılık yapmıyorum’Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden Taşdemir'e ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer lira idari para cezası uyguladı. Bir süre ekipleri ikna etmeye çalışan Taşdemir, "Yemin ederim sadece kardeşimle birlikte iyi niyetle bunu yaptık. Yoksa ben dalavere yapmıyorum, üçkağıtçılık yapmıyorum" diyerek kendisini savundu. Yapılan işlemlerin ardından Taşdemir, karantina oteline yerleştirildi.
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kırıkkale, koronavirüs, hes kodu, koronavirüs tedbirleri

Kardeşinin 'HES kodu' ile seyahat ederken yakalandı: ‘İyi niyetle yaptık’

12:34 24.10.2021
© İHA / HASAN AYKardeşinin 'HES kodu' ile seyahat ederken yakalandı: ‘İyi niyetle yaptık’
Kardeşinin 'HES kodu' ile seyahat ederken yakalandı: ‘İyi niyetle yaptık’ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© İHA / HASAN AY
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Kırıkkale'de otobüs ile seyahat edebilmek için kardeşinin HES kodunu kullanan yolcu, "Yemin ederim kardeşimle birlikte iyi niyetle bunu yaptık. Yoksa ben dalavere üçkağıtçılık yapmıyorum" diyerek kendisini savundu. 4 bin 50 lira idari para cezası uygulanan koronavirüslü yolcu, karantina oteline yerleştirildi.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülüyor. Salgının yayılımını engellemek amacıyla karantina ihlali yapan kişilere yönelik sıkı denetimler yapılıyor.
İzmir'den Ağrı'ya giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince, Kovid-19 tedbirleri ve asayiş uygulamaları kapsamında sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolleri gerçekleştirildi. Otobüste seyahat eden Faruk Taşdemir'in GBT sorgusunda Kovid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Koronavirüslü yolcu Taşdemir'in kullandığı ‘HES kodu’ kardeşinin olduğu belirlendi.

‘Üçkağıtçılık yapmıyorum’

Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden Taşdemir'e ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer lira idari para cezası uyguladı. Bir süre ekipleri ikna etmeye çalışan Taşdemir, "Yemin ederim sadece kardeşimle birlikte iyi niyetle bunu yaptık. Yoksa ben dalavere yapmıyorum, üçkağıtçılık yapmıyorum" diyerek kendisini savundu. Yapılan işlemlerin ardından Taşdemir, karantina oteline yerleştirildi.
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