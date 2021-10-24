https://tr.sputniknews.com/20211024/kardesinin-hes-kodu-ile-seyahat-ederken-yakalandi-iyi-niyetle-yaptik-1050124607.html

Kardeşinin 'HES kodu' ile seyahat ederken yakalandı: ‘İyi niyetle yaptık’

Kardeşinin 'HES kodu' ile seyahat ederken yakalandı: ‘İyi niyetle yaptık’

Kırıkkale'de otobüs ile seyahat edebilmek için kardeşinin HES kodunu kullanan yolcu, "Yemin ederim kardeşimle birlikte iyi niyetle bunu yaptık. Yoksa ben... 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T12:34+0300

2021-10-24T12:34+0300

2021-10-24T12:34+0300

koronavirüs

kırıkkale

koronavirüs

hes kodu

koronavirüs tedbirleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050124580_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a3f26d4e5c3d349149ca92d4c2a1a05.jpg

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülüyor. Salgının yayılımını engellemek amacıyla karantina ihlali yapan kişilere yönelik sıkı denetimler yapılıyor.İzmir'den Ağrı'ya giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince, Kovid-19 tedbirleri ve asayiş uygulamaları kapsamında sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolleri gerçekleştirildi. Otobüste seyahat eden Faruk Taşdemir'in GBT sorgusunda Kovid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Koronavirüslü yolcu Taşdemir'in kullandığı ‘HES kodu’ kardeşinin olduğu belirlendi.‘Üçkağıtçılık yapmıyorum’Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden Taşdemir'e ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer lira idari para cezası uyguladı. Bir süre ekipleri ikna etmeye çalışan Taşdemir, "Yemin ederim sadece kardeşimle birlikte iyi niyetle bunu yaptık. Yoksa ben dalavere yapmıyorum, üçkağıtçılık yapmıyorum" diyerek kendisini savundu. Yapılan işlemlerin ardından Taşdemir, karantina oteline yerleştirildi.

kırıkkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kırıkkale, koronavirüs, hes kodu, koronavirüs tedbirleri