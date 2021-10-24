https://tr.sputniknews.com/20211024/markette-yangin-tupu-dustu-ortalik-toz-bulutuyla-kaplandi-1050128618.html

Markette yangın tüpü düştü, ortalık toz bulutuyla kaplandı

Markette yangın tüpü düştü, ortalık toz bulutuyla kaplandı

Bursa'da bir markette müşterinin çarpması sonucu yere düşen yangın tüpünün emniyet kilidi açıldı. Market toz bulutuyla kaplandı. 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T15:44+0300

2021-10-24T15:44+0300

2021-10-24T16:25+0300

yaşam

türkiye

bursa

market

yangın söndürme tüpü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050128586_102:0:1787:948_1920x0_80_0_0_9e4d2d37b0b051d0206b991121c227e1.jpg

Bursa’da bulunan markette meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, market alışverişi için markete gelen bir müşteri, raflara baktığı sırada duvarda asılı olan yangın tüpüne çarptı. Yere düşen yangın tüpünün emniyet kilidi açılınca dolu olan yangın tüpünün içindeki kimyasal toz marketi dumana boğdu.Market içinde alışveriş yapan diğer müşteriler panikle kendini dışarı attı.

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, bursa, market, yangın söndürme tüpü