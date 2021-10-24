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https://tr.sputniknews.com/20211024/markette-yangin-tupu-dustu-ortalik-toz-bulutuyla-kaplandi-1050128618.html
Markette yangın tüpü düştü, ortalık toz bulutuyla kaplandı
Markette yangın tüpü düştü, ortalık toz bulutuyla kaplandı
Bursa'da bir markette müşterinin çarpması sonucu yere düşen yangın tüpünün emniyet kilidi açıldı. Market toz bulutuyla kaplandı. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T15:44+0300
2021-10-24T16:25+0300
yaşam
türkiye
bursa
market
yangın söndürme tüpü
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Bursa’da bulunan markette meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, market alışverişi için markete gelen bir müşteri, raflara baktığı sırada duvarda asılı olan yangın tüpüne çarptı. Yere düşen yangın tüpünün emniyet kilidi açılınca dolu olan yangın tüpünün içindeki kimyasal toz marketi dumana boğdu.Market içinde alışveriş yapan diğer müşteriler panikle kendini dışarı attı.
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türkiye, bursa, market, yangın söndürme tüpü

Markette yangın tüpü düştü, ortalık toz bulutuyla kaplandı

15:44 24.10.2021 (güncellendi: 16:25 24.10.2021)
© İHAMarkette yangın tüpü düştü, toz bulutuyla kaplandı
Markette yangın tüpü düştü, toz bulutuyla kaplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© İHA
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Bursa'da bir markette müşterinin çarpması sonucu yere düşen yangın tüpünün emniyet kilidi açıldı. Market toz bulutuyla kaplandı.
Bursa’da bulunan markette meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, market alışverişi için markete gelen bir müşteri, raflara baktığı sırada duvarda asılı olan yangın tüpüne çarptı. Yere düşen yangın tüpünün emniyet kilidi açılınca dolu olan yangın tüpünün içindeki kimyasal toz marketi dumana boğdu.
Market içinde alışveriş yapan diğer müşteriler panikle kendini dışarı attı.
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