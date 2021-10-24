https://tr.sputniknews.com/20211024/seren-serengil-zina-suc-olmali-1050127724.html

Seren Serengil: Zina suç olmalı

Seren Serengil: Zina suç olmalı

Seren Serengil, Yeşim Salkım'ın sunduğu Şeffaf Masa programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Serengil, "Zina suç olmalı, ben... 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T15:12+0300

2021-10-24T15:12+0300

2021-10-24T15:14+0300

yaşam

sosyal medya

açıklama

tgrt

tepki

cinsel ilişki

suç

zina

seren serengil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/1044335203_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_4c3ccaae5642335842d8d136557f688b.jpg

Şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil, TGRT ekranlarında Yeşim Salkım'ın sunduğu Şeffaf Masa programına konuk oldu. Serengil'in "Zina suç olmalı, ben öyle düşünüyorum" sözleri tartışma yarattı. Serengil, zinanın karşısında durma sebebini ise, "Bunun bu kadar karşısında durma sebebim kendi ailemin yıkılması" diyerek açıkladı.Serengil'i ise Yeşim Salkım onaylayarak "Ahlaki bir deformasyon var" dedi. Serengil'in yorumu sosyal medyada tepki çekti. Bazı takipçileri, "Sen ahlak bekçisi misin?" yorumlarında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20210703/seren-serengil-su-an-bana-100-kilo-olacaksin-eskiye-don-deseler-kosa-kosa-donerdim-1044880347.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sosyal medya, açıklama, tgrt, tepki, cinsel ilişki, suç, zina, seren serengil