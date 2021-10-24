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Seren Serengil: Zina suç olmalı
Seren Serengil: Zina suç olmalı
Seren Serengil, Yeşim Salkım'ın sunduğu Şeffaf Masa programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Serengil, "Zina suç olmalı, ben... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T15:12+0300
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yaşam
sosyal medya
açıklama
tgrt
tepki
cinsel ilişki
suç
zina
seren serengil
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Şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil, TGRT ekranlarında Yeşim Salkım'ın sunduğu Şeffaf Masa programına konuk oldu. Serengil'in "Zina suç olmalı, ben öyle düşünüyorum" sözleri tartışma yarattı. Serengil, zinanın karşısında durma sebebini ise, "Bunun bu kadar karşısında durma sebebim kendi ailemin yıkılması" diyerek açıkladı.Serengil'i ise Yeşim Salkım onaylayarak "Ahlaki bir deformasyon var" dedi. Serengil'in yorumu sosyal medyada tepki çekti. Bazı takipçileri, "Sen ahlak bekçisi misin?" yorumlarında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20210703/seren-serengil-su-an-bana-100-kilo-olacaksin-eskiye-don-deseler-kosa-kosa-donerdim-1044880347.html
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sosyal medya, açıklama, tgrt, tepki, cinsel ilişki, suç, zina, seren serengil

Seren Serengil: Zina suç olmalı

15:12 24.10.2021 (güncellendi: 15:14 24.10.2021)
© DHASeren Serengil
Seren Serengil - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© DHA
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Seren Serengil, Yeşim Salkım'ın sunduğu Şeffaf Masa programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Serengil, "Zina suç olmalı, ben öyle düşünüyorum" dedi.
Şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil, TGRT ekranlarında Yeşim Salkım'ın sunduğu Şeffaf Masa programına konuk oldu.
Serengil'in "Zina suç olmalı, ben öyle düşünüyorum" sözleri tartışma yarattı. Serengil, zinanın karşısında durma sebebini ise, "Bunun bu kadar karşısında durma sebebim kendi ailemin yıkılması" diyerek açıkladı.
Serengil'i ise Yeşim Salkım onaylayarak "Ahlaki bir deformasyon var" dedi. Serengil'in yorumu sosyal medyada tepki çekti. Bazı takipçileri, "Sen ahlak bekçisi misin?" yorumlarında bulundu.
Seren Serengil / hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2021
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