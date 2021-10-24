https://tr.sputniknews.com/20211024/seren-serengil-zina-suc-olmali-1050127724.html
Seren Serengil: Zina suç olmalı
Seren Serengil: Zina suç olmalı
Seren Serengil, Yeşim Salkım'ın sunduğu Şeffaf Masa programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Serengil, "Zina suç olmalı, ben... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T15:12+0300
2021-10-24T15:12+0300
2021-10-24T15:14+0300
yaşam
sosyal medya
açıklama
tgrt
tepki
cinsel ilişki
suç
zina
seren serengil
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Şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil, TGRT ekranlarında Yeşim Salkım'ın sunduğu Şeffaf Masa programına konuk oldu. Serengil'in "Zina suç olmalı, ben öyle düşünüyorum" sözleri tartışma yarattı. Serengil, zinanın karşısında durma sebebini ise, "Bunun bu kadar karşısında durma sebebim kendi ailemin yıkılması" diyerek açıkladı.Serengil'i ise Yeşim Salkım onaylayarak "Ahlaki bir deformasyon var" dedi. Serengil'in yorumu sosyal medyada tepki çekti. Bazı takipçileri, "Sen ahlak bekçisi misin?" yorumlarında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20210703/seren-serengil-su-an-bana-100-kilo-olacaksin-eskiye-don-deseler-kosa-kosa-donerdim-1044880347.html
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sosyal medya, açıklama, tgrt, tepki, cinsel ilişki, suç, zina, seren serengil
Seren Serengil: Zina suç olmalı
15:12 24.10.2021 (güncellendi: 15:14 24.10.2021)
Seren Serengil, Yeşim Salkım'ın sunduğu Şeffaf Masa programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Serengil, "Zina suç olmalı, ben öyle düşünüyorum" dedi.
Şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil, TGRT ekranlarında Yeşim Salkım'ın sunduğu Şeffaf Masa programına konuk oldu.
Serengil'in "Zina suç olmalı, ben öyle düşünüyorum" sözleri tartışma yarattı. Serengil, zinanın karşısında durma sebebini ise, "Bunun bu kadar karşısında durma sebebim kendi ailemin yıkılması" diyerek açıkladı.
Serengil'i ise Yeşim Salkım onaylayarak "Ahlaki bir deformasyon var" dedi. Serengil'in yorumu sosyal medyada tepki çekti. Bazı takipçileri, "Sen ahlak bekçisi misin?" yorumlarında bulundu.