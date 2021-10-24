Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211024/ssb-baskani-demir-vurulmaktan-sikilan-hedef-ucagimiz-simsek-artik-vurmaya-karar-verdi-1050132555.html
SSB Başkanı Demir: Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi
SSB Başkanı Demir: Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, GPS güdümü ile otonom uçarak uzun mesafe hedefleri nokta atış ile vuran füze ‘ŞİMŞEK’i... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T19:03+0300
2021-10-24T19:03+0300
savunma
türkiye
uçak
ismail demir
şimşek
savunma sanayii başkanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050132515_99:0:455:200_1920x0_80_0_0_251f1cbf8e0bf767078a68a796b904b7.png
Savunma Sanayii Başkanı Prof. İsmail Demir, otonom füze sistemi ‘ŞİMŞEK’ hakkında yaptığı paylaşımda, “Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi! ŞİMŞEK, GPS güdümlü otonom uçarak, uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline geldi. Mesafesini söylemiyormuş. Tebrikler TUSAŞ Tebrikler ROKETSAN” ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050132515_143:0:410:200_1920x0_80_0_0_77dd03748b6afc19bfab076c7fdc5f37.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, uçak, ismail demir, şimşek, savunma sanayii başkanlığı

SSB Başkanı Demir: Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi

19:03 24.10.2021
© Fotoğraf : Twitter/@IsmailDemirSSBSSB Başkanı Demir: ‘Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi’
SSB Başkanı Demir: ‘Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi’ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© Fotoğraf : Twitter/@IsmailDemirSSB
Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, GPS güdümü ile otonom uçarak uzun mesafe hedefleri nokta atış ile vuran füze ‘ŞİMŞEK’i paylaştı.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. İsmail Demir, otonom füze sistemi ‘ŞİMŞEK’ hakkında yaptığı paylaşımda, “Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi! ŞİMŞEK, GPS güdümlü otonom uçarak, uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline geldi. Mesafesini söylemiyormuş. Tebrikler TUSAŞ Tebrikler ROKETSAN” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:13Fethiye'de 3 yamaç paraşütü pilotu havada çarpışarak denize düştü
20:06Patrik Bartholomeos hastaneye kaldırıldı
19:45Ekrem İmamoğlu yeni taksi sistemini açıkladı: 'Ortalama aylık net 6 bin 622 TL olacak'
19:40Rusya’da küçük uçak düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi
19:33Alkollü olduğu iddia edilen genç kendini araçların önüne attı
19:31Son 24 saatte 24 bin 792 vaka tespit edildi, 195 kişi hayatını kaybetti
19:2219 aylık bebeğin midesinden 17 mıknatıs çıktı
19:19Numan Kurtulmuş: Türkiye hiç kimsenin parmak sallayarak konuşmasına müsaade etmez
19:03SSB Başkanı Demir: Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi
18:51Rus Dışişleri: ABD, Ruslara vize verme prosedürünü cehenneme çevirdi
18:50Deve kuşu yumurtasını almak için yarıştılar: ‘Kırıp tadına bakacağım’
18:39New York Times: 10 büyükelçinin 'Kavala çağrısı'nın arkasında Biden var
18:34Nijerya, dijital para birimi 'e-Naira'yı piyasaya sürüyor
18:20Kılıçdaroğlu Türkiye Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: 'Oyunuza değil sorunlarınızı çözmeye talibim'
18:18Sakarya'da 27 araçlı zincirleme kazalar: 3'ü ağır 17 yaralı
18:09Fatih'te yolda kalan İETT otobüsünü yolcular itti
18:01Şiddetli yağış Bozkurt'un sokaklarını yeniden sular altında bıraktı
17:50Meteoroloji'den 4 il için önemli uyarı
17:36Meral Akşener: Ömer'in yolunda Atatürk’ün izinden ayrılmayacağımıza söz veriyoruz
17:33Diyanet’ten ‘baby shower’ tepkisi