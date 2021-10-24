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https://tr.sputniknews.com/20211024/turkiye-eurovision-2022de-de-olmayacak-1050119610.html
Türkiye, Eurovision 2022'de de olmayacak
Türkiye, Eurovision 2022'de de olmayacak
İtalya’da gerçekleşecek olan Eurovision yarışmasının katılımcıları açıklandı. Türkiye 2022'de de yarışmaya katılım sağlamayacak. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T03:50+0300
2021-10-24T03:50+0300
2021-10-24T03:50+0300
yaşam
türkiye
eurovision şarkı yarışması
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2022’de Mayıs ayında İtalya’da gerçekleşecek olan Eurovision yarışmasının ayrıntıları açıklandı.Son olarak Maneskin’in kazandığı yarışma için Türkiye görüşmelerini sürdürüyordu. Ancak açıklanan listede Türkiye yer almadı.
https://tr.sputniknews.com/20210620/trt-genel-muduru-ibrahim-eren-acikladi-turkiye-eurovision-icin-gorusmelere-basladi-1044776203.html
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türkiye, eurovision şarkı yarışması
Türkiye, Eurovision 2022'de de olmayacak
İtalya’da gerçekleşecek olan Eurovision yarışmasının katılımcıları açıklandı. Türkiye 2022'de de yarışmaya katılım sağlamayacak.
2022’de Mayıs ayında İtalya’da gerçekleşecek olan
Eurovision yarışmasının ayrıntıları açıklandı. Son olarak Maneskin’in kazandığı yarışma için Türkiye görüşmelerini sürdürüyordu. Ancak açıklanan listede Türkiye yer almadı.