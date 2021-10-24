Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211024/turkiye-eurovision-2022de-de-olmayacak-1050119610.html
Türkiye, Eurovision 2022'de de olmayacak
Türkiye, Eurovision 2022'de de olmayacak
İtalya’da gerçekleşecek olan Eurovision yarışmasının katılımcıları açıklandı. Türkiye 2022'de de yarışmaya katılım sağlamayacak. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T03:50+0300
2021-10-24T03:50+0300
yaşam
türkiye
eurovision şarkı yarışması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1044573642_0:106:3265:1942_1920x0_80_0_0_9d5f914bb6bd6f1501e9dc9d1b51b1b2.jpg
2022’de Mayıs ayında İtalya’da gerçekleşecek olan Eurovision yarışmasının ayrıntıları açıklandı.Son olarak Maneskin’in kazandığı yarışma için Türkiye görüşmelerini sürdürüyordu. Ancak açıklanan listede Türkiye yer almadı.
https://tr.sputniknews.com/20210620/trt-genel-muduru-ibrahim-eren-acikladi-turkiye-eurovision-icin-gorusmelere-basladi-1044776203.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1044573642_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_8fd0e5314e20cc837c8caa43b9526610.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, eurovision şarkı yarışması

Türkiye, Eurovision 2022'de de olmayacak

03:50 24.10.2021
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUWManeskin
Maneskin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Abone ol
İtalya’da gerçekleşecek olan Eurovision yarışmasının katılımcıları açıklandı. Türkiye 2022'de de yarışmaya katılım sağlamayacak.
2022’de Mayıs ayında İtalya’da gerçekleşecek olan Eurovision yarışmasının ayrıntıları açıklandı.

Son olarak Maneskin’in kazandığı yarışma için Türkiye görüşmelerini sürdürüyordu. Ancak açıklanan listede Türkiye yer almadı.
2020 Eurovision Şarkı Yarışması - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2021
DÜNYA
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren açıkladı: Türkiye Eurovision için görüşmelere başladı
20 Haziran , 14:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:50Türkiye, Eurovision 2022'de de olmayacak
03:34'Tuz Gölü’nü 30 yıla kadar kaybedebiliriz'
03:17Yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18 araç çarpıştı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, 1 gözaltı
02:48‘Rusya'nın Ukrayna’nın NATO üyeliğinden endişelenmesi için birçok neden var’
02:16Kraliyet statüsünü kaybedecek: Japon Prenses evliliği öncesi, İmparator ile görüştü
02:03Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan el bombası çıktı
01:46Düdüklü tencere bomba gibi patladı, 3 kişi saniyelerle kurtuldu
01:18Kapadokya’da turizmciler ATV araçlarına getirilen kısıtlamayı protesto etti
00:50ABD'nin Georgia eyaletinde üniversitede silahlı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
00:43İstanbul'da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması': 10 bin kişiye GBT sorgusu yapıldı
00:23'MOSSAD ile ilişkili' oldukları gerekçesiyle tutuklanan şüphelilerden biri hakkında kayıp başvurusu
00:13NATO, Baltık bölgesindeki üçüncü hava üssünü kullanıma açtı
DünPakistan’da protestocuların İslamabad’a ulaşmasını engellemek için hendek kazıldı
DünTüfekle vurulmuş halde bulunan vaşak öldü
DünFatih'te yolcu seçen taksici trafiği suçladı: Trafiğe girersek para kazanamıyoruz
DünAnkara Şehir Hastanesi'nde nöbetten çıkan genç doktor, trafik kazasında yaşamını yitirdi
DünİYİ Partili Çıray'dan Osman Kavala hakkında yorum: 'Sorosçuluk' diye suç kanunlarımızda yok
DünErdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçisini 'istenmeyen adam' ilan etmesine hangi ülkeler ne dedi?
DünBakan Soylu: Onları tepelediğimiz zaman Amerika'yı da tepeliyoruz, Batı'yı da tepeliyoruz
DünBakan Soylu: İstanbul'da 285 kilogram eroin ele geçirildi