https://tr.sputniknews.com/20211024/yazar-sirma-ikisi-de-dini-refleksle-savassa-da-taliban-ile-isid-birbirine-benzemiyor-1050148480.html

Yazar Sırma: İkisi de dini refleksle savaşsa da Taliban ile IŞİD birbirine benzemiyor

Yazar Sırma: İkisi de dini refleksle savaşsa da Taliban ile IŞİD birbirine benzemiyor

Yazar Sırma, “İkisi de dini refleksle savaşsa da Afganistan’daki Taliban ile IŞİD birbirine benzemiyor. IŞİD başka bir şey. İnancın dışında bir proje IŞİD”... 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T23:34+0300

2021-10-24T23:34+0300

2021-10-25T12:34+0300

gündem dişi

işid

taliban

yazar

radyo

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Yazar Sırma: İkisi de dini refleksle savaşsa da Taliban ile IŞİD birbirine benzemiyor Yazar Sırma: İkisi de dini refleksle savaşsa da Taliban ile IŞİD birbirine benzemiyor

Yazar Tecelli Sercan Sırma, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.2003-2017 yılları arasında Kuzey Irak’ta, Türk-İngiliz ortaklı bir petrol şirketinde ülke müdürü olarak çalıştığı için o coğrafyanın gelenek ve göreneklerinden, dinî inanışlarından beslenerek bir halkın acı ve isyanla özdeşleşen hikâyelerini eserlerinde okuyucusuna aktaran Tecelli Sercan Sırma, şunları söyledi:Sırma, Bağdat’ta kaldığı süre içinde Kakai ve Şebek, Feyli, Caferi, Ezidi, Mandei, Süryani gibi inanç gruplarını, IŞİD'den kaçan Ezidileri ziyaret ettiğini belirtti:Cariyelerle ve babalarıyla konuştuğunu vurgulayan Sırma, “Roman kahramanlarımın çoğu kadındır ve kadını ancak kadın kurtarabilir. Kadını, kadın anlar ve kadın korur. Dünyada da cariye yapılmış, tecavüze uğrayan kadınları da koruyan yüzlerce sivil toplum örgütleri, kadınlar var. Kadınların bu öncü hareketini selamlıyorum” diye konuştu.

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2021

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işid, taliban, yazar, radyo, аудио