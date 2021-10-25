https://tr.sputniknews.com/20211025/2022-yili-cumhurbaskanligi-yillik-programi-resmi-gazetede-yayimlandi-1050172226.html

'2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı

'2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı

'2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T22:39+0300

2021-10-25T22:39+0300

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ekonomi

resmi gazete

cumhurbaşkanlığı

cumhurbaşkanlığı yıllık programı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programda dünya ekonomisindeki gelişmelere ve temel göstergelere yer verildi. Programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2022 yılı hedefleri sıralandı.

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2021

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resmi gazete, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı yıllık programı