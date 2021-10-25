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ABD'de Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısının 5-11 yaş grubuna uygulanması kasımda başlayabilir
ABD'de Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısının 5-11 yaş grubuna uygulanması kasımda başlayabilir
ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Pfizer-BioNTech'in 5-11 yaş... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T20:14+0300
2021-10-25T20:14+0300
koronavirüs
abd
çocuk
pfizer
aşı
koronavirüs
kovid-19
biontech
anthony fauci
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABC ulusal televizyonunda yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda gider ve federal düzenleyicilerden onay alınırsa, aşıların kasım ayının ilk veya ikinci haftasında 5 ila 11 arasındaki çocukların kullanımı için mevcut olması mümkün" diye konuştu.Pfizer-BioNTech tarafından geçen hafta ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) sağlanan verilerin ümit verici olduğunu belirten Fauci, böylelikle yıl sonuna kadar birçok Amerikalı çocuğun aşılanabileceğini kaydetti.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Rochelle Walensky de FOX TV'ye verdiği mülakatta, FDA ve CDC onayının ardından çocuklara, Noel tatilinden önce Kovid-19 aşısı yaptırmak için hızla harekete geçileceğinden umutlu olduğunu dile getirdi.Walensky, "5-11 yaş grubundaki çocuklarına aşı yaptırmak için sabırsızlanan birçok ebeveyn olduğunu biliyoruz ve bunun için elimizden geldiğince çabuk harekete geçmeyi amaçlıyoruz" dedi.FDA tavsiye paneli, Pfizer-BioNTech'in 5-11 yaş grubu için yaptığı Kovid-19 aşı başvurusunu yarın görüşecek.Aşı 5-11 yaş grubunda yaklaşık yüzde 91 etkiliFDA'nın internet sitesinde, 22 Ekim'de, Pfizer-BioNTech'in 5-11 yaş grubu aşı çalışmasının, yüzde 90,7 etkili olduğu duyurulmuştu.Çalışmada 5-11 yaş aralığındaki 2 bin 268 çocuğa 3 hafta arayla plasebo veya normal dozun üçte biri oranında Kovid-19 aşısı yapıldığı, aşılama yapılan çocukların yapılmayanlara kıyasla bağışıklık sistemlerinin antikor üreterek daha da güçlendiğinin gözlemlendiği ve virüsü çok daha hafif semptomlarla atlattıkları kaydedilmişti.ABD'de 5-11 yaş aralığında yaklaşık 28 milyon çocuk bulunuyor.
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ABD'de Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısının 5-11 yaş grubuna uygulanması kasımda başlayabilir

20:14 25.10.2021
© REUTERS / Cagla GurdoganPfizer-BionTech aşısı - koronavirüs aşısı
Pfizer-BionTech aşısı - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© REUTERS / Cagla Gurdogan
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Pfizer-BioNTech'in 5-11 yaş grubu için geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kasım başında hazır olabileceğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABC ulusal televizyonunda yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda gider ve federal düzenleyicilerden onay alınırsa, aşıların kasım ayının ilk veya ikinci haftasında 5 ila 11 arasındaki çocukların kullanımı için mevcut olması mümkün" diye konuştu.
Pfizer-BioNTech tarafından geçen hafta ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) sağlanan verilerin ümit verici olduğunu belirten Fauci, böylelikle yıl sonuna kadar birçok Amerikalı çocuğun aşılanabileceğini kaydetti.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Rochelle Walensky de FOX TV'ye verdiği mülakatta, FDA ve CDC onayının ardından çocuklara, Noel tatilinden önce Kovid-19 aşısı yaptırmak için hızla harekete geçileceğinden umutlu olduğunu dile getirdi.
Walensky, "5-11 yaş grubundaki çocuklarına aşı yaptırmak için sabırsızlanan birçok ebeveyn olduğunu biliyoruz ve bunun için elimizden geldiğince çabuk harekete geçmeyi amaçlıyoruz" dedi.
FDA tavsiye paneli, Pfizer-BioNTech'in 5-11 yaş grubu için yaptığı Kovid-19 aşı başvurusunu yarın görüşecek.

Aşı 5-11 yaş grubunda yaklaşık yüzde 91 etkili

FDA'nın internet sitesinde, 22 Ekim'de, Pfizer-BioNTech'in 5-11 yaş grubu aşı çalışmasının, yüzde 90,7 etkili olduğu duyurulmuştu.
Çalışmada 5-11 yaş aralığındaki 2 bin 268 çocuğa 3 hafta arayla plasebo veya normal dozun üçte biri oranında Kovid-19 aşısı yapıldığı, aşılama yapılan çocukların yapılmayanlara kıyasla bağışıklık sistemlerinin antikor üreterek daha da güçlendiğinin gözlemlendiği ve virüsü çok daha hafif semptomlarla atlattıkları kaydedilmişti.
ABD'de 5-11 yaş aralığında yaklaşık 28 milyon çocuk bulunuyor.
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