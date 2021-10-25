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Adıyaman'da anız yangınında erkek cesedi bulundu
Adıyaman'da anız yangınında erkek cesedi bulundu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde anız yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, yanmış erkek cesedi buldu. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T20:39+0300
2021-10-25T20:39+0300
2021-10-25T20:39+0300
türkiye
adıyaman
yangın
ceset
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Erikli köyünde anız yangını ihbarı alan itfaiye ekipleri, müdahale ettiği sırada ağaçlık alanda yanmış bir erkek cesedi gördü.Güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede cesedin Osman Yalçın'a (72) ait olduğu belirlendi.Yalçın'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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adıyaman, yangın, ceset
Adıyaman'da anız yangınında erkek cesedi bulundu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde anız yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, yanmış erkek cesedi buldu.
Erikli köyünde anız yangını ihbarı alan itfaiye ekipleri, müdahale ettiği sırada ağaçlık alanda yanmış bir erkek cesedi gördü.
Güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede cesedin Osman Yalçın'a (72) ait olduğu belirlendi.
Yalçın'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.