https://tr.sputniknews.com/20211025/adiyamanda-aniz-yangininda-erkek-cesedi-bulundu-1050169500.html

Adıyaman'da anız yangınında erkek cesedi bulundu

Adıyaman'da anız yangınında erkek cesedi bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde anız yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, yanmış erkek cesedi buldu. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

adıyaman

yangın

ceset

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Erikli köyünde anız yangını ihbarı alan itfaiye ekipleri, müdahale ettiği sırada ağaçlık alanda yanmış bir erkek cesedi gördü.Güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede cesedin Osman Yalçın'a (72) ait olduğu belirlendi.Yalçın'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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adıyaman, yangın, ceset