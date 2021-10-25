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https://tr.sputniknews.com/20211025/ankara-sehir-hastanesi-36-saat-nobet-iddialari-uzuntumuzu-artirmaktadir-1050154073.html
Ankara Şehir Hastanesi: 36 saat nöbet iddiaları üzüntümüzü artırmaktadır
Ankara Şehir Hastanesi: 36 saat nöbet iddiaları üzüntümüzü artırmaktadır
Asistan Doktor Rümeysa Berin Şen’in hastanedeki nöbetinin ardından evine dönerken, trafik kazasında yaşamını yitirmesine ilişkin, Ankara Şehir Hastanesi'nden... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T14:30+0300
2021-10-25T14:51+0300
türkiye
türkiye
sağlık
nöbet
doktor
ankara şehir hastanesi
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Ankara Şehir Hastanesi, trafik kazasında hayatını kaybeden Rümeysa Berin Şen'in ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Başhekimliğin açıklamasında, elim kazada hayatını kaybeden Ankara Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistanı Dr. Rümeysa Berin Şen için anma programı düzenlendiği belirtildi."Çok sevdiğimiz bir ekip arkadaşımızı genç yaşında sonsuzluğa uğurlamak hepimizi derinden sarstı" ifadesinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://tr.sputniknews.com/20211025/genc-doktorun-nobet-donusu-olumu-uzerine-tum-hastanelerde-eylem-1050142578.html
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türkiye, sağlık, nöbet, doktor, ankara şehir hastanesi

Ankara Şehir Hastanesi: 36 saat nöbet iddiaları üzüntümüzü artırmaktadır

14:30 25.10.2021 (güncellendi: 14:51 25.10.2021)
© AAAnkara Şehir Hastanesi trafik kazasında vefat eden doktorla ilgili açıklama yaptı
Ankara Şehir Hastanesi trafik kazasında vefat eden doktorla ilgili açıklama yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© AA
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Asistan Doktor Rümeysa Berin Şen’in hastanedeki nöbetinin ardından evine dönerken, trafik kazasında yaşamını yitirmesine ilişkin, Ankara Şehir Hastanesi'nden açıklama geldi.
Ankara Şehir Hastanesi, trafik kazasında hayatını kaybeden Rümeysa Berin Şen'in ölümüyle ilgili açıklama yaptı.
Başhekimliğin açıklamasında, elim kazada hayatını kaybeden Ankara Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistanı Dr. Rümeysa Berin Şen için anma programı düzenlendiği belirtildi.
"Çok sevdiğimiz bir ekip arkadaşımızı genç yaşında sonsuzluğa uğurlamak hepimizi derinden sarstı" ifadesinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, sosyal medyada 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Doktor Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın her türlü sağlık ihtiyacını karşılamak için bütün camiamız gayretle çalışmaktadır. Özellikle salgın döneminde olağanüstü bir özveriyle çalışan biz sağlık çalışanlarının yükünün daha da katlandığı bir gerçektir. Elbette çalışma arkadaşlarımızla birlikte en önemli görevimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini insanımıza yakışır şekilde sunmaktır. İnsanımızı daha da sağlıklı kılma mücadelemizin ana unsuru olan hekimlerimizin çalışma şartlarını daha da iyileştirmek için dün olduğu gibi bugün de azimle çalışmaktayız. Bu vesileyle fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun."
Türk Tabipler Birliği (TTB) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
TÜRKİYE
Genç doktorun nöbet dönüşü ölümü üzerine TTB'den tüm hastanelerde eylem çağrısı
09:37
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