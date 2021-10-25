https://tr.sputniknews.com/20211025/astigi-ak-partililer-giremez-tabelasi-indirilen-muhtar-tabelayi-soktuler-gonlumdekini-sokemezler-1050173338.html

Astığı 'AK Partililer giremez' tabelası indirilen muhtar: Tabelayı söktüler, gönlümdekini sökemezler

Astığı 'AK Partililer giremez' tabelası indirilen muhtar: Tabelayı söktüler, gönlümdekini sökemezler

Tokat'ın Çamağzı köyünün muhtarı Mustafa Keskin, köyün girişine astığı "Reis’ten başka AK Partili hiçbir siyasetçi Çamağzı köyüne giremez" yazılı tabelanın... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T23:40+0300

2021-10-25T23:40+0300

2021-10-25T23:40+0300

akşam postasi

radyo

ak parti

atilla güner

tokat

reis

tabela

muhtar

radyo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050114778_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b0e40562d45fbe1025fc6978dd6753be.jpg

Alman yazarın “Münzevi Adası” kitabını okuyan Ada Vapuru’na koşacak Alman yazarın “Münzevi Adası” kitabını okuyan Ada Vapuru’na koşacak

Tokat Çamağzı’nda hizmet alamadıklarını belirterek köyün girişine "Reis’ten başka AK Partili hiçbir siyasetçi Çamağzı köyüne giremez" diye tabela asan muhtar Mustafa Keskin Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk oldu. Muhtar Keskin, “Jandarma geldi tabelayı indirdi ama benim gönlümdekini indiremezsiniz ki. Bu saatten sonra milleti karşısına almak isteyen varsa buyursun gelsin” ifadelerini kullandı. Çamağzı muhtarı Mustafa Keskin’in programda yaptığı açıklamalar şöyle:“3 yıldır köyümüzün sorunlarını dile getirmek için kendi içimizde mücadele verdik sorunlarımıza el atılmayınca böyle bir yöntem bulup milletin derdini dile getirmiş oldum. Bu kararı alırken köy halkı olarak toplantı yaptık. 3 yıldır vekillerle görüştüğümü derdimize çare olmadıklarını söyledik. 'Bu şekilde bir eylem yapmayı düşünüyorum bunu da köy kararı olarak alalım mı?' dedim ve herkes kabul etti. Bu saatten sonra milleti karşısına almak isteyen varsa buyursun gelsin.'Cumhurbaşkanı bizi arasın isterdik'Musluğun başında AK Parti var ve yıllardır memleketi idare ediyor. Son 3 yıldır da bizim sıkıntımız var. Başka parti bizim işimizi o yüzden çözemez. Bizim burada 3 AK Parti Milletvekili var. Bir vekile zaten hiç ulaşamıyoruz. Ozaten buraya hiç gelip gitmiyor. Kaldı ki vekilleri zaten millet seçmiyor; partiler seçiyor. Milletin önüne kim gelirse o gelmiş oluyor. Bu tabeladan sonra Cumhurbaşkanı'nın bizi aramasını isterdik. Burada bir dert var ve bu dertle dertlenmeyen vekiller var. Jandarma geldi. Kamusal alana izinsiz pankart asmak, kişilerin gezme özgürlüğünü engellemekten dolayı tabelayı indirdiler. Hiç sorun değil. Tabelayı kaldırdılar ama benim gönlümdekini kaldıramazsınız ki."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

radyo, ak parti, atilla güner, tokat, reis, tabela, muhtar, radyo, аудио