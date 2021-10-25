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Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211025/astigi-ak-partililer-giremez-tabelasi-indirilen-muhtar-tabelayi-soktuler-gonlumdekini-sokemezler-1050173338.html
Astığı 'AK Partililer giremez' tabelası indirilen muhtar: Tabelayı söktüler, gönlümdekini sökemezler
Astığı 'AK Partililer giremez' tabelası indirilen muhtar: Tabelayı söktüler, gönlümdekini sökemezler
Tokat'ın Çamağzı köyünün muhtarı Mustafa Keskin, köyün girişine astığı "Reis’ten başka AK Partili hiçbir siyasetçi Çamağzı köyüne giremez" yazılı tabelanın... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T23:40+0300
2021-10-25T23:40+0300
akşam postasi
radyo
ak parti
atilla güner
tokat
reis
tabela
muhtar
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Tokat Çamağzı’nda hizmet alamadıklarını belirterek köyün girişine "Reis’ten başka AK Partili hiçbir siyasetçi Çamağzı köyüne giremez" diye tabela asan muhtar Mustafa Keskin Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk oldu. Muhtar Keskin, “Jandarma geldi tabelayı indirdi ama benim gönlümdekini indiremezsiniz ki. Bu saatten sonra milleti karşısına almak isteyen varsa buyursun gelsin” ifadelerini kullandı. Çamağzı muhtarı Mustafa Keskin’in programda yaptığı açıklamalar şöyle:“3 yıldır köyümüzün sorunlarını dile getirmek için kendi içimizde mücadele verdik sorunlarımıza el atılmayınca böyle bir yöntem bulup milletin derdini dile getirmiş oldum. Bu kararı alırken köy halkı olarak toplantı yaptık. 3 yıldır vekillerle görüştüğümü derdimize çare olmadıklarını söyledik. 'Bu şekilde bir eylem yapmayı düşünüyorum bunu da köy kararı olarak alalım mı?' dedim ve herkes kabul etti. Bu saatten sonra milleti karşısına almak isteyen varsa buyursun gelsin.'Cumhurbaşkanı bizi arasın isterdik'Musluğun başında AK Parti var ve yıllardır memleketi idare ediyor. Son 3 yıldır da bizim sıkıntımız var. Başka parti bizim işimizi o yüzden çözemez. Bizim burada 3 AK Parti Milletvekili var. Bir vekile zaten hiç ulaşamıyoruz. Ozaten buraya hiç gelip gitmiyor. Kaldı ki vekilleri zaten millet seçmiyor; partiler seçiyor. Milletin önüne kim gelirse o gelmiş oluyor. Bu tabeladan sonra Cumhurbaşkanı'nın bizi aramasını isterdik. Burada bir dert var ve bu dertle dertlenmeyen vekiller var. Jandarma geldi. Kamusal alana izinsiz pankart asmak, kişilerin gezme özgürlüğünü engellemekten dolayı tabelayı indirdiler. Hiç sorun değil. Tabelayı kaldırdılar ama benim gönlümdekini kaldıramazsınız ki."
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Atilla Güner
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radyo, ak parti, atilla güner, tokat, reis, tabela, muhtar, radyo, аудио

Astığı 'AK Partililer giremez' tabelası indirilen muhtar: Tabelayı söktüler, gönlümdekini sökemezler

23:40 25.10.2021
AKŞAM POSTASI
Alman yazarın “Münzevi Adası” kitabını okuyan Ada Vapuru’na koşacak
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Tokat'ın Çamağzı köyünün muhtarı Mustafa Keskin, köyün girişine astığı "Reis’ten başka AK Partili hiçbir siyasetçi Çamağzı köyüne giremez" yazılı tabelanın kaldırılmasıyla ilgili "Jandarma geldi tabelayı indirdi ama benim gönlümdekini indiremezsiniz ki" dedi.
Tokat Çamağzı’nda hizmet alamadıklarını belirterek köyün girişine "Reis’ten başka AK Partili hiçbir siyasetçi Çamağzı köyüne giremez" diye tabela asan muhtar Mustafa Keskin Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk oldu. Muhtar Keskin, “Jandarma geldi tabelayı indirdi ama benim gönlümdekini indiremezsiniz ki. Bu saatten sonra milleti karşısına almak isteyen varsa buyursun gelsin” ifadelerini kullandı.
Çamağzı muhtarı Mustafa Keskin’in programda yaptığı açıklamalar şöyle:
“3 yıldır köyümüzün sorunlarını dile getirmek için kendi içimizde mücadele verdik sorunlarımıza el atılmayınca böyle bir yöntem bulup milletin derdini dile getirmiş oldum. Bu kararı alırken köy halkı olarak toplantı yaptık. 3 yıldır vekillerle görüştüğümü derdimize çare olmadıklarını söyledik. 'Bu şekilde bir eylem yapmayı düşünüyorum bunu da köy kararı olarak alalım mı?' dedim ve herkes kabul etti. Bu saatten sonra milleti karşısına almak isteyen varsa buyursun gelsin.

'Cumhurbaşkanı bizi arasın isterdik'

Musluğun başında AK Parti var ve yıllardır memleketi idare ediyor. Son 3 yıldır da bizim sıkıntımız var. Başka parti bizim işimizi o yüzden çözemez. Bizim burada 3 AK Parti Milletvekili var. Bir vekile zaten hiç ulaşamıyoruz. Ozaten buraya hiç gelip gitmiyor. Kaldı ki vekilleri zaten millet seçmiyor; partiler seçiyor. Milletin önüne kim gelirse o gelmiş oluyor. Bu tabeladan sonra Cumhurbaşkanı'nın bizi aramasını isterdik. Burada bir dert var ve bu dertle dertlenmeyen vekiller var. Jandarma geldi. Kamusal alana izinsiz pankart asmak, kişilerin gezme özgürlüğünü engellemekten dolayı tabelayı indirdiler. Hiç sorun değil. Tabelayı kaldırdılar ama benim gönlümdekini kaldıramazsınız ki."
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