https://tr.sputniknews.com/20211025/avustralya-acikta-asi-yaptirmayan-teniscilere-14-gun-karantina-1050163561.html

Avustralya Açık'ta aşı yaptırmayan tenisçilere 14 gün karantina

Avustralya Açık'ta aşı yaptırmayan tenisçilere 14 gün karantina

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayan tenisçilerin 14 gün otel karantinasında kalacağı bildirildi. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T17:19+0300

2021-10-25T17:19+0300

2021-10-25T17:19+0300

spor

roger federer

novak djokovic

tenis

avustralya açık

koronavirüs aşısı

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Avustralya Açık Tenis Turnuvası yetkilileri tarafından tenisçilere gönderilen bilgilere göre, Ocak 2022'de Melbourne'de düzenlenecek turnuvada aşı yaptırmayan tenisçilerin 14 gün otel karantinasında kalması gerekecek.Yetkililerin konuyla ilgili gelişmeleri Avustralya hükümeti ile görüştükleri ve yeni gelişmeler oldukça sporculara bildirileceği aktarıldı.Erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic'in, aşı durumunu açıklamayı reddetmesi nedeniyle Melbourne'de 14 gün karantinada kalması gerekecek.Djokovic, Sırp basınına yaptığı açıklamada, aşı yaptırıp yaptırmadığını açıklamayacağını, bu bilginin kendi özeli olduğu için sorgulanmasını da etik bulmadığını söylemişti.Sırp tenisçi, bu sezon grand slam turnuvalarından Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'da şampiyonluk sevinci yaşarken, ABD Açık'ta ise finalde kaybetti.Avustralya Açık öncesi İsviçreli Roger Federer, İspanyol Rafael Nadal ve Novak Djokovic'in 20'şer grand slam şampiyonluğu bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211019/avustralya-acika-asi-yaptirmayan-tenisciler-katilamayacak-novak-djokovicin-katilimi-risk-altinda-1049970414.html

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roger federer, novak djokovic, tenis, avustralya açık, koronavirüs aşısı