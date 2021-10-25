https://tr.sputniknews.com/20211025/avustralya-acikta-asi-yaptirmayan-teniscilere-14-gun-karantina-1050163561.html
Avustralya Açık'ta aşı yaptırmayan tenisçilere 14 gün karantina
Avustralya Açık'ta aşı yaptırmayan tenisçilere 14 gün karantina
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayan tenisçilerin 14 gün otel karantinasında kalacağı bildirildi. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T17:19+0300
2021-10-25T17:19+0300
2021-10-25T17:19+0300
spor
roger federer
novak djokovic
tenis
avustralya açık
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1042448407_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_dfac8c1f4fe3c102ad08642e976fdc5e.jpg
Avustralya Açık Tenis Turnuvası yetkilileri tarafından tenisçilere gönderilen bilgilere göre, Ocak 2022'de Melbourne'de düzenlenecek turnuvada aşı yaptırmayan tenisçilerin 14 gün otel karantinasında kalması gerekecek.Yetkililerin konuyla ilgili gelişmeleri Avustralya hükümeti ile görüştükleri ve yeni gelişmeler oldukça sporculara bildirileceği aktarıldı.Erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic'in, aşı durumunu açıklamayı reddetmesi nedeniyle Melbourne'de 14 gün karantinada kalması gerekecek.Djokovic, Sırp basınına yaptığı açıklamada, aşı yaptırıp yaptırmadığını açıklamayacağını, bu bilginin kendi özeli olduğu için sorgulanmasını da etik bulmadığını söylemişti.Sırp tenisçi, bu sezon grand slam turnuvalarından Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'da şampiyonluk sevinci yaşarken, ABD Açık'ta ise finalde kaybetti.Avustralya Açık öncesi İsviçreli Roger Federer, İspanyol Rafael Nadal ve Novak Djokovic'in 20'şer grand slam şampiyonluğu bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211019/avustralya-acika-asi-yaptirmayan-tenisciler-katilamayacak-novak-djokovicin-katilimi-risk-altinda-1049970414.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1042448407_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_76ea78a176efd61d8e3edf828f588c1f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
roger federer, novak djokovic, tenis, avustralya açık, koronavirüs aşısı
Avustralya Açık'ta aşı yaptırmayan tenisçilere 14 gün karantina
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayan tenisçilerin 14 gün otel karantinasında kalacağı bildirildi.
Avustralya Açık Tenis Turnuvası yetkilileri tarafından tenisçilere gönderilen bilgilere göre, Ocak 2022'de Melbourne'de düzenlenecek turnuvada aşı yaptırmayan tenisçilerin 14 gün otel karantinasında kalması gerekecek.
Yetkililerin konuyla ilgili gelişmeleri Avustralya hükümeti ile görüştükleri ve yeni gelişmeler oldukça sporculara bildirileceği aktarıldı.
Erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic'in, aşı durumunu açıklamayı reddetmesi nedeniyle Melbourne'de 14 gün karantinada kalması gerekecek.
Djokovic, Sırp basınına yaptığı açıklamada, aşı yaptırıp yaptırmadığını açıklamayacağını, bu bilginin kendi özeli olduğu için sorgulanmasını da etik bulmadığını söylemişti.
Sırp tenisçi, bu sezon grand slam turnuvalarından Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'da şampiyonluk sevinci yaşarken, ABD Açık'ta ise finalde kaybetti.
Avustralya Açık öncesi İsviçreli Roger Federer, İspanyol Rafael Nadal ve Novak Djokovic'in 20'şer grand slam şampiyonluğu bulunuyor.