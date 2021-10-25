https://tr.sputniknews.com/20211025/binlerce-dolar-vererek-uye-oldugu-online-flort-sitesine-dava-acti-soz-verilen-kadin-profilleri-yok-1050149761.html

Binlerce dolar vererek üye olduğu online flört sitesine dava açtı: Söz verilen kadın profilleri yok

Binlerce dolar vererek üye olduğu online flört sitesine dava açtı: Söz verilen kadın profilleri yok

ABD'de yaşayan bir erkek, 9 bin dolar ödeyerek üye olduğu online flört sitesine 'yeterli sayıda kadın olmadığı' gerekçesiyle tazminat davası açtı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T13:07+0300

2021-10-25T13:07+0300

2021-10-25T13:08+0300

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ABD'nin Kolorado eyaletinin başkenti Denver'de yaşayan 29 yaşındaki Ian Cross, üyesi olduğu online flört sitesine, 'yeterli sayıda kadın' olmaması gerekçesiyle dava açtı.Denver Post sitesinde yer alan habere göre Ian Cross, online flört platformu The Denver Dating Co'yu işleten HMZ Group'un siteye kaydolan kadın sayısını 'abarttığını' belirtti. Siteye yeni bir partner ile tanışma umuduyla 9 bin 409 dolar ödediğini belirten Ian, site yönetimi tarafından vadedilen hiçbir şeyin yerine getirilmediğini iddia etti. Söz konusu iddiaya göre ocak ayında şirket temsilcilerinden biriyle görüşen Ian'a 25-35 yaşları arasında çok sayıda bekar kadın olduğu söylendi. Ancak şubat ayında siteye giriş yapan Ian, aradığı profile uygun sadece beş üye kadın bulabildi. Öte yandan Ian Cross açtığı davada, şirketin 'hizmetinin kalitesi ve özellikleri hakkında kamuoyunda yanlış bir izlenim yaratmak' için 'sahte veya hayali müşterilerin profilleri' kullandığını iddia etti.Cross'un avukatı Eric Coakley, konuyla ilgili olarak şirketle temasa geçtiğini, ancak ilk yanıtın ardından şirketin tüm iletişimi kestiğini belirtti.

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denver, tazminat davası, flört, dolandırıcılık, ilişki