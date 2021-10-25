Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211025/dolar-haftaya-dalgali-basladi-1050142048.html
Dolar haftaya dalgalı başladı
Dolar haftaya dalgalı başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 9,7320 liradan, euro11,3700 liradan haftaya başladı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T09:19+0300
2021-10-25T09:19+0300
2021-10-25T10:00+0300
ekonomi
euro
dolar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1044082556_0:25:1000:588_1920x0_80_0_0_0ad134aeef12257437f78edbf06f5977.jpg
Gece 9,85 ile yeni rekorunu kıran Dolar/TL kuru sabah saatlerinde hafif gerileyerek 9,73 seviyelerinde seyretti.Dolar saat 10.00 sıralarında ise 9,80 seviyesini gördü. Serbest piyasada 9,7300 liradan alınan dolar, 9,7320 liradan satılıyor. 11,3680 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 11,3700 lira olarak belirlendi.Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 9,6020 lira, euro'nun satış fiyatı ise 11,1780 lira olmuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1044082556_92:0:909:613_1920x0_80_0_0_c04bcffe7bf908639820afd9ae0d95b1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
euro, dolar
Dolar haftaya dalgalı başladı 09:19 25.10.2021 (güncellendi: 10:00 25.10.2021)
İstanbul serbest piyasada dolar 9,7320 liradan, euro11,3700 liradan haftaya başladı.
Gece 9,85 ile yeni rekorunu kıran Dolar/TL kuru sabah saatlerinde hafif gerileyerek 9,73 seviyelerinde seyretti.
Dolar saat 10.00 sıralarında ise 9,80 seviyesini gördü.
Serbest piyasada 9,7300 liradan alınan dolar, 9,7320 liradan satılıyor. 11,3680 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 11,3700 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 9,6020 lira, euro'nun satış fiyatı ise 11,1780 lira olmuştu.