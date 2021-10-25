https://tr.sputniknews.com/20211025/dolar-haftaya-dalgali-basladi-1050142048.html

Dolar haftaya dalgalı başladı

Dolar haftaya dalgalı başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 9,7320 liradan, euro11,3700 liradan haftaya başladı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T09:19+0300

2021-10-25T09:19+0300

2021-10-25T10:00+0300

ekonomi

euro

dolar

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Gece 9,85 ile yeni rekorunu kıran Dolar/TL kuru sabah saatlerinde hafif gerileyerek 9,73 seviyelerinde seyretti.Dolar saat 10.00 sıralarında ise 9,80 seviyesini gördü. Serbest piyasada 9,7300 liradan alınan dolar, 9,7320 liradan satılıyor. 11,3680 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 11,3700 lira olarak belirlendi.Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 9,6020 lira, euro'nun satış fiyatı ise 11,1780 lira olmuştu.

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2021

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