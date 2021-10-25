Sezonun ilk derbisinde kazanan taraf Beşiktaş

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.57. dakikada Rosier'in sağdan yerden ortasında arka direkte Larin'den önce Yedlin topu auta gönderdi.64. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Necip'in kafayla dokunduğu topu arka direkte önünde bulan Larin, meşin yuvarlağı bekletmeden filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.66. dakikada Kerem'in kafayla indirdiği topu ceza alanı önünde bulan Halil'in sert şutunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.79. dakikada Galatasaray'ın sağdan geliştirdiği atakta ceza alanı içinde topla buluşan Kerem'in yerden şutunda müdahale eden Vida'nın top eline çarpınca hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.81. dakikada Mustafa Muhammed'in kullandığı penaltı atışında sağa giden topu kaleci Ersin tokatladı ve gole izin vermedi.90+1. dakikada Kerem'in ceza alanı önünden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk etti. Siyah-beyazlılar rakibini, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Süper Lig'in 10. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
57. dakikada Rosier'in sağdan yerden ortasında arka direkte Larin'den önce Yedlin topu auta gönderdi.
64. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Necip'in kafayla dokunduğu topu arka direkte önünde bulan Larin, meşin yuvarlağı bekletmeden filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.
66. dakikada Kerem'in kafayla indirdiği topu ceza alanı önünde bulan Halil'in sert şutunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
79. dakikada Galatasaray'ın sağdan geliştirdiği atakta ceza alanı içinde topla buluşan Kerem'in yerden şutunda müdahale eden Vida'nın top eline çarpınca hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.
81. dakikada Mustafa Muhammed'in kullandığı penaltı atışında sağa giden topu kaleci Ersin tokatladı ve gole izin vermedi.
90+1. dakikada Kerem'in ceza alanı önünden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.