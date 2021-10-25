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Erkan Tan koronavirüse yakalandı
Erkan Tan koronavirüse yakalandı
A Haber sunucusu Erkan Tan korona virüse yakalandığını açıkladı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T16:45+0300
2021-10-25T16:45+0300
koronavirüs
türkiye
erkan tan
koronavirüs
koronavirüs testi
koronavirüsle mücadele
koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
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A Haber'de Sabah Ajansı programını sunan Erkan Tan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sonunda hastalık bizi de tuttu. Koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı…Aşılarım tam, genel durumum Elhamdüllillah iyidir. Şimdilik soğuk algınlığı belirtileri var. Karantina kuralları gereği televizyon yayınlarına ara vermiş bulunuyorum. ALLAH’ım hasta kullarına şifa bağışla…" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211020/rasim-ozan-kutahyali-ertugrul-ozkok-halaydan-sonra-koronaviruse-yakalandi--1050007148.html
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türkiye, erkan tan, koronavirüs, koronavirüs testi, koronavirüsle mücadele, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri

Erkan Tan koronavirüse yakalandı

16:45 25.10.2021
© TwitterErkan Tan
Erkan Tan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© Twitter
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A Haber sunucusu Erkan Tan korona virüse yakalandığını açıkladı.
A Haber'de Sabah Ajansı programını sunan Erkan Tan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sonunda hastalık bizi de tuttu. Koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı…Aşılarım tam, genel durumum Elhamdüllillah iyidir. Şimdilik soğuk algınlığı belirtileri var. Karantina kuralları gereği televizyon yayınlarına ara vermiş bulunuyorum. ALLAH’ım hasta kullarına şifa bağışla…" ifadelerini kullandı.
Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz halay çekti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
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