Eski Fenerbahçe yöneticisi Belgü: Dünkü maçta Fenerbahçe derneklerine bedava bilet dağıtılmış

"Duyduğuma göre dün Fenerbahçe derneklerine bedava bilet dağıtılmış, bilhassa maraton alt bu yüzden doluymuş, eğer bu doğru ise çok büyük bir yanlış yapmış yönetim. Zavallı taraftar bilet fiyatları yüksek diye bilet alamazken siz etrafınızdakilere bedava bilet veremezsiniz !"