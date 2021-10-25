Eski Fenerbahçe yöneticisi Belgü: Dünkü maçta Fenerbahçe derneklerine bedava bilet dağıtılmış

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk etti. Zorlu mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Alanyaspor oldu. Maçın ardında birçok tartışma gündeme gelirken Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticisi Hulusi Belgü'den dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.Belgü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe Yönetimi'nin kulüp derneklerine bedava bilet dağıttığını söyledi. Belgu'nun yaptığı paylaşım şöyle:
Eski Fenerbahçe yöneticisi ve başkan adayı Hulusi Belgü, dün oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor mücadelesinde yönetimin Fenerbahçe derneklerine bedava bilet dağıttığını iddia etti. Belgu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zavallı taraftar bilet fiyatları yüksek diye bilet alamazken siz etrafınızdakilere bedava bilet veremezsiniz" dedi.
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk etti. Zorlu mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Alanyaspor oldu.
Maçın ardında birçok tartışma gündeme gelirken Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticisi Hulusi Belgü'den dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Belgü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe Yönetimi'nin kulüp derneklerine bedava bilet dağıttığını söyledi. Belgu'nun yaptığı paylaşım şöyle:
"Duyduğuma göre dün Fenerbahçe derneklerine bedava bilet dağıtılmış, bilhassa maraton alt bu yüzden doluymuş, eğer bu doğru ise çok büyük bir yanlış yapmış yönetim. Zavallı taraftar bilet fiyatları yüksek diye bilet alamazken siz etrafınızdakilere bedava bilet veremezsiniz !"
Umarım bu duyduğum doğru değildir ! Ancak yönetim bu konu İle ilgili bir açıklama yaparak Kamuoyunu aydınlatır. https://t.co/V3s3rP7U7I