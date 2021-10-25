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Finans uzmanı, canlı yayında oğluyla zor anlar yaşadı
Finans uzmanı, canlı yayında oğluyla zor anlar yaşadı
Finans uzmanı Jacob Funk Kirkegaard'ın Avrupa ekonomisinin mevcut durumu hakkında Bloomberg kanalına röportaj verdiği röpotaj oğlu tarafından bölündü. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T13:09+0300
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yaşam
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çocuk
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Alman Marshall Fonu'nun kıdemli üyelerinden Jacob Funk Kirkegaard, Alman Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann'ın istifasına ilişkin Bloomberg'e röpotaj verdi.Kirkegaard, ABD doları ve euro kurunu ele alırken, oğlu arka planda belirdi.Sunucu, "Oğlunuz Yunan hükümeti için mi çalışıyor?" sorusunu sorana kadar Kirkegaard, oğlu orada yokmuş gibi davtanmaya çalışarak zor anlar yaşadı.Kirkegaard, olaydan sonra LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, "Ders... Pokemon kartları oynayacağına söz verir ve kapını kilitlemeyi unutursan... Bedel ödeme riskini alırsın" dedi.Daha önce 2017 yılında Kore uzmanı Prof. Robert Kelly'nin BBC'ye verdiği röpotaj çocukları tarafından 'basılmış', durum sosyal medyada çokça konuşulmuştu.
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bloomberg, çocuk, canlı yayın, finans

Finans uzmanı, canlı yayında oğluyla zor anlar yaşadı

13:09 25.10.2021 (güncellendi: 13:10 25.10.2021)
© Fotoğraf : Bloomberg TVFinans uzmanı Jacob Funk Kirkegaard'ın Avrupa ekonomisinin mevcut durumu hakkında Bloomberg kanalına röportaj verdiği röpotaj oğlu tarafından bölündü.
Finans uzmanı Jacob Funk Kirkegaard'ın Avrupa ekonomisinin mevcut durumu hakkında Bloomberg kanalına röportaj verdiği röpotaj oğlu tarafından bölündü. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© Fotoğraf : Bloomberg TV
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Finans uzmanı Jacob Funk Kirkegaard'ın Avrupa ekonomisinin mevcut durumu hakkında Bloomberg kanalına röportaj verdiği röpotaj oğlu tarafından bölündü.
Alman Marshall Fonu'nun kıdemli üyelerinden Jacob Funk Kirkegaard, Alman Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann'ın istifasına ilişkin Bloomberg'e röpotaj verdi.
Kirkegaard, ABD doları ve euro kurunu ele alırken, oğlu arka planda belirdi.
Sunucu, "Oğlunuz Yunan hükümeti için mi çalışıyor?" sorusunu sorana kadar Kirkegaard, oğlu orada yokmuş gibi davtanmaya çalışarak zor anlar yaşadı.
Kirkegaard, olaydan sonra LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, "Ders... Pokemon kartları oynayacağına söz verir ve kapını kilitlemeyi unutursan... Bedel ödeme riskini alırsın" dedi.
Daha önce 2017 yılında Kore uzmanı Prof. Robert Kelly'nin BBC'ye verdiği röpotaj çocukları tarafından 'basılmış', durum sosyal medyada çokça konuşulmuştu.
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