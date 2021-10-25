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Finans uzmanı, canlı yayında oğluyla zor anlar yaşadı
Finans uzmanı, canlı yayında oğluyla zor anlar yaşadı
Finans uzmanı Jacob Funk Kirkegaard'ın Avrupa ekonomisinin mevcut durumu hakkında Bloomberg kanalına röportaj verdiği röpotaj oğlu tarafından bölündü. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T13:09+0300
2021-10-25T13:09+0300
2021-10-25T13:10+0300
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Alman Marshall Fonu'nun kıdemli üyelerinden Jacob Funk Kirkegaard, Alman Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann'ın istifasına ilişkin Bloomberg'e röpotaj verdi.Kirkegaard, ABD doları ve euro kurunu ele alırken, oğlu arka planda belirdi.Sunucu, "Oğlunuz Yunan hükümeti için mi çalışıyor?" sorusunu sorana kadar Kirkegaard, oğlu orada yokmuş gibi davtanmaya çalışarak zor anlar yaşadı.Kirkegaard, olaydan sonra LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, "Ders... Pokemon kartları oynayacağına söz verir ve kapını kilitlemeyi unutursan... Bedel ödeme riskini alırsın" dedi.Daha önce 2017 yılında Kore uzmanı Prof. Robert Kelly'nin BBC'ye verdiği röpotaj çocukları tarafından 'basılmış', durum sosyal medyada çokça konuşulmuştu.
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bloomberg, çocuk, canlı yayın, finans
Finans uzmanı, canlı yayında oğluyla zor anlar yaşadı 13:09 25.10.2021 (güncellendi: 13:10 25.10.2021)
Finans uzmanı Jacob Funk Kirkegaard'ın Avrupa ekonomisinin mevcut durumu hakkında Bloomberg kanalına röportaj verdiği röpotaj oğlu tarafından bölündü.
Alman Marshall Fonu'nun kıdemli üyelerinde
n Jacob Funk Kirkegaard, Alman Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann'ın istifasına ilişkin Bloomberg'e röpotaj verdi.
Kirkegaard, ABD doları ve euro kurunu ele alırken, oğlu arka planda belirdi.
Sunucu,
"Oğlunuz Yunan hükümeti için mi çalışıyor?" sorusunu sorana kadar Kirkegaard, oğlu orada yokmuş gibi davtanmaya çalışarak zor anlar yaşadı.
Kirkegaard, olaydan sonra LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda,
"Ders... Pokemon kartları oynayacağına söz verir ve kapını kilitlemeyi unutursan... Bedel ödeme riskini alırsın" dedi.
Daha önce 2017 yılında Kore uzmanı Prof. Robert Kelly'nin BBC'ye verdiği röpotaj çocukları tarafından 'basılmış', durum sosyal medyada çokça konuşulmuştu.