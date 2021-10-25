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https://tr.sputniknews.com/20211025/gananin-baskentinde-motosiklet-yasaklandi-1050140169.html
Gana'nın başkentinde motosiklet yasaklandı
Gana'nın başkentinde motosiklet yasaklandı
Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın başkenti Akra'da artan kazalar nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren motosiklet kullanımına geçici olarak yasak getirildiği... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T04:41+0300
2021-10-25T04:41+0300
dünya
gana
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Greater Akra Bölge Bakanı Henry Quartey, yaptığı açıklamada, artan kazalar nedeniyle, kolay ulaşım aracı olarak hizmet veren ve"Aboboya" olarak isimlendirilen motosikletlerin Akra'da kullanılmasına 1 Kasım'dan itibaren izin verilmeyeceğini belirtti.Motosikletçilere 1 hafta süre verildiğini kaydeden Quartey, "Bu karar 90 günden sonra yeniden değerlendirilecek." dedi.Quartey, 1 Kasım'dan itibaren bu yasağı çiğneyen motosikletçilerin mahkemeye sevk edileceğini ifade etti.
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gana, yasak, motosiklet

Gana'nın başkentinde motosiklet yasaklandı

04:41 25.10.2021
© AFP 2021 / PIUS UTOMI EKPEINijerya- Motosiklet
Nijerya- Motosiklet - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© AFP 2021 / PIUS UTOMI EKPEI
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Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın başkenti Akra'da artan kazalar nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren motosiklet kullanımına geçici olarak yasak getirildiği bildirildi.
Greater Akra Bölge Bakanı Henry Quartey, yaptığı açıklamada, artan kazalar nedeniyle, kolay ulaşım aracı olarak hizmet veren ve"Aboboya" olarak isimlendirilen motosikletlerin Akra'da kullanılmasına 1 Kasım'dan itibaren izin verilmeyeceğini belirtti.
Motosikletçilere 1 hafta süre verildiğini kaydeden Quartey, "Bu karar 90 günden sonra yeniden değerlendirilecek." dedi.
Quartey, 1 Kasım'dan itibaren bu yasağı çiğneyen motosikletçilerin mahkemeye sevk edileceğini ifade etti.
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