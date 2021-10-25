https://tr.sputniknews.com/20211025/gananin-baskentinde-motosiklet-yasaklandi-1050140169.html

Gana'nın başkentinde motosiklet yasaklandı

Gana'nın başkentinde motosiklet yasaklandı

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın başkenti Akra'da artan kazalar nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren motosiklet kullanımına geçici olarak yasak getirildiği... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T04:41+0300

2021-10-25T04:41+0300

2021-10-25T04:41+0300

dünya

gana

yasak

motosiklet

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Greater Akra Bölge Bakanı Henry Quartey, yaptığı açıklamada, artan kazalar nedeniyle, kolay ulaşım aracı olarak hizmet veren ve"Aboboya" olarak isimlendirilen motosikletlerin Akra'da kullanılmasına 1 Kasım'dan itibaren izin verilmeyeceğini belirtti.Motosikletçilere 1 hafta süre verildiğini kaydeden Quartey, "Bu karar 90 günden sonra yeniden değerlendirilecek." dedi.Quartey, 1 Kasım'dan itibaren bu yasağı çiğneyen motosikletçilerin mahkemeye sevk edileceğini ifade etti.

gana

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gana, yasak, motosiklet