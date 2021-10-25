https://tr.sputniknews.com/20211025/gintsburg-asiya-ragmen-agir-kovid-19-gecirdigini-soyleyenlerin-yuzde-80inin-sertifikasi-sahte-1050157395.html

Gintsburg: Aşıya rağmen ağır Kovid-19 geçirdiğini söyleyenlerin yüzde 80’inin sertifikası sahte

Gintsburg: Aşıya rağmen ağır Kovid-19 geçirdiğini söyleyenlerin yüzde 80’inin sertifikası sahte

Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Sputnik V aşısı yaptırdıklarına rağmen ağır şekilde Kovid-19 geçirdiklerini söyleyenlerin yüzde... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T15:29+0300

2021-10-25T15:29+0300

2021-10-25T15:29+0300

koronavirüs

rusya

açıklama

vaka

aleksandr gintsburg

sputnik v

gamaleya araştırma merkezi

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

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Gintsburg, bir kişinin Sputnik V’yi yaptırıp yaptırmadığının özel bir analizle aşıyla ilgili belirteçlerin tespit edilmesi neticesinde anlaşılabildiğini ifade etti.Gintsburg, “Söz konusu kişilerin yüzde 80’inde bu belirteçlerin olmadığını görüyoruz” dedi.Gintsburg, sahte sertifika satın alan kişilerin diğer insanları tehlikeye attığını ifade etti.Sputnik V ayrıca Kovid-19’a karşı yüzde 91.6’nın üzerinde etkinlik gösteriyor ve şu anda dünyada 70 ülkede tescil edilmiş durumda.

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rusya, açıklama, vaka, aleksandr gintsburg, sputnik v, gamaleya araştırma merkezi, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v