https://tr.sputniknews.com/20211025/gintsburg-asiya-ragmen-agir-kovid-19-gecirdigini-soyleyenlerin-yuzde-80inin-sertifikasi-sahte-1050157395.html
Gintsburg: Aşıya rağmen ağır Kovid-19 geçirdiğini söyleyenlerin yüzde 80’inin sertifikası sahte
Gintsburg: Aşıya rağmen ağır Kovid-19 geçirdiğini söyleyenlerin yüzde 80’inin sertifikası sahte
Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Sputnik V aşısı yaptırdıklarına rağmen ağır şekilde Kovid-19 geçirdiklerini söyleyenlerin yüzde... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T15:29+0300
2021-10-25T15:29+0300
2021-10-25T15:29+0300
koronavirüs
rusya
açıklama
vaka
aleksandr gintsburg
sputnik v
gamaleya araştırma merkezi
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
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Gintsburg, bir kişinin Sputnik V’yi yaptırıp yaptırmadığının özel bir analizle aşıyla ilgili belirteçlerin tespit edilmesi neticesinde anlaşılabildiğini ifade etti.Gintsburg, “Söz konusu kişilerin yüzde 80’inde bu belirteçlerin olmadığını görüyoruz” dedi.Gintsburg, sahte sertifika satın alan kişilerin diğer insanları tehlikeye attığını ifade etti.Sputnik V ayrıca Kovid-19’a karşı yüzde 91.6’nın üzerinde etkinlik gösteriyor ve şu anda dünyada 70 ülkede tescil edilmiş durumda.
https://tr.sputniknews.com/20211021/rdif-dso-sputnik-v-asisinin-degerlendirmesinde-nihai-asamaya-girdi-1050034504.html
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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rusya, açıklama, vaka, aleksandr gintsburg, sputnik v, gamaleya araştırma merkezi, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
Gintsburg: Aşıya rağmen ağır Kovid-19 geçirdiğini söyleyenlerin yüzde 80’inin sertifikası sahte
Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Sputnik V aşısı yaptırdıklarına rağmen ağır şekilde Kovid-19 geçirdiklerini söyleyenlerin yüzde 80’inin sahte aşı sertifikası satın aldığını söyledi.
Gintsburg, bir kişinin Sputnik V’yi yaptırıp yaptırmadığının özel bir analizle aşıyla ilgili belirteçlerin tespit edilmesi neticesinde anlaşılabildiğini ifade etti.
Gintsburg, “Söz konusu kişilerin yüzde 80’inde bu belirteçlerin olmadığını görüyoruz” dedi.
Gintsburg, sahte sertifika satın alan kişilerin diğer insanları tehlikeye attığını ifade etti.
Sputnik V ayrıca Kovid-19’a karşı yüzde 91.6’nın üzerinde etkinlik gösteriyor ve şu anda dünyada 70 ülkede tescil edilmiş durumda.