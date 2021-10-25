Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211025/ibb-sirketi-hamidiye-kaynak-sulari-hamidiye-burgaz-kooperatifine-karsi-actigi-davayi-kazandi-1050146856.html
İBB şirketi Hamidiye Kaynak Suları, Hamidiye Burgaz Kooperatifi'ne karşı açtığı davayı kazandı
İBB şirketi Hamidiye Kaynak Suları, Hamidiye Burgaz Kooperatifi'ne karşı açtığı davayı kazandı
Su markası ‘Hamidiye’ davalık oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi Hamidiye Kaynak Suları, Hamidiye Burgaz Kooperatifi’ne karşı açtığı davayı... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T12:14+0300
2021-10-25T12:20+0300
türkiye
ibb
dava
hamidiye
hamidiye su
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103882/11/1038821146_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_182f643d0c92bc5680da966fb1620521.jpg
İstanbul’un içme suyu ihtiyacının karşılanması için temeli 1902’de Sultan II. Abdülhamid tarafından atılan Hamidiye Kaynak Suları Turizm AŞ, İBB iştiraki olarak faaliyet yürütüyor. Hamidiye Suyu, 1974 yılında dönemin İBB Başkanı Ahmet İsvan tarafından kurulan tesiste şişede satılmaya başlandı. Davalı tarafta ise su sektöründe Türkiye’de nadir görülen kooperatif ortaklığı ile faaliyet gösteren Hamidiye Burgaz Doğal Kaynak Suyu Kooperatifi yer aldı. Anılan kooperatifin faaliyete başlama tarihi ise 1950’lere dayanıyor.Karşı karşıya geldilerHürriyet'in haberine göre, iki köklü şirketi bir dava dosyasında karşı karşıya getiren ise ‘Hamideye’ markası oldu. Hamidiye Kaynak Suları AŞ, Hamidiye Burgaz’a karşı İstanbul 2. Fikrî ve Sinaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Davacının iddiası, marka hakkına tecavüz edildiği ve haksız rekabete yol açıldığı yönündeydi. Davacı şirket, Hamidiye Burgaz’ın ürünlerinde ‘Hamidiye’ markasının kullanımına son verilmesini istedi. Davacı taraf aynı zamanda, oluşan zarar nedeniyle tazminata da hükmedilmesini talep etti.Davalı şirket adına yapılan savunmalarda ise, haklarındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Savunma dilekçelerinde, ürünlerinde öne çıkan markanın ‘Burgaz’ olduğu kaydedildi. Savunmalarda, davanın reddine karar verilmesi istendi.Tazminat kararıYapılan yargılama sonrası mahkeme davacı tarafın taleplerinin bir bölümünü haklı buldu. Mahkeme, Hamidiye Burgaz’ın, 12.672 TL maddi, 500 TL de manevi tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme kararında ayrıca “Davalının tescilli bir markası var. Ancak buna rağmen, Hamidiye markası öne çıkarılmış. Bu durum, tüketici nezdinde davacının markası ile karıştırılabilir. Durum, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabete yol açar” denildi.Tanıtımı da satışı da yasakKararda ayrıca Hamidiye Burgaz ürünlerinde, davaya konu ibarenin kullanılmamasına karar verildi. Karara göre, davalı taraf ‘Hamidiye’ ibaresi ile ne ürün tanıtımı yapabilecek ne de satışını yapabilecek. Mahkeme, Hamidiye Burgaz adına tescillenen iki markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini isteyen Hamidiye Kaynak Suları AŞ’nin bu talebini ise reddetti. Mahkemenin verdiği karara taraflar itiraz etti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103882/11/1038821146_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_4d9ab215b478b7d6f568c2a3665e8317.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ibb, dava, hamidiye, hamidiye su

İBB şirketi Hamidiye Kaynak Suları, Hamidiye Burgaz Kooperatifi'ne karşı açtığı davayı kazandı

12:14 25.10.2021 (güncellendi: 12:20 25.10.2021)
© Fotoğraf : TwitterİBB binası
İBB binası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Su markası ‘Hamidiye’ davalık oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi Hamidiye Kaynak Suları, Hamidiye Burgaz Kooperatifi’ne karşı açtığı davayı kazandı. Maddi-manevi tazminat ödenmesine karar verilen davalı şirket, ürünlerinde ‘Hamidiye’ ibaresini de kullanamayacak.
İstanbul’un içme suyu ihtiyacının karşılanması için temeli 1902’de Sultan II. Abdülhamid tarafından atılan Hamidiye Kaynak Suları Turizm AŞ, İBB iştiraki olarak faaliyet yürütüyor. Hamidiye Suyu, 1974 yılında dönemin İBB Başkanı Ahmet İsvan tarafından kurulan tesiste şişede satılmaya başlandı. Davalı tarafta ise su sektöründe Türkiye’de nadir görülen kooperatif ortaklığı ile faaliyet gösteren Hamidiye Burgaz Doğal Kaynak Suyu Kooperatifi yer aldı. Anılan kooperatifin faaliyete başlama tarihi ise 1950’lere dayanıyor.

Karşı karşıya geldiler

Hürriyet'in haberine göre, iki köklü şirketi bir dava dosyasında karşı karşıya getiren ise ‘Hamideye’ markası oldu. Hamidiye Kaynak Suları AŞ, Hamidiye Burgaz’a karşı İstanbul 2. Fikrî ve Sinaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Davacının iddiası, marka hakkına tecavüz edildiği ve haksız rekabete yol açıldığı yönündeydi. Davacı şirket, Hamidiye Burgaz’ın ürünlerinde ‘Hamidiye’ markasının kullanımına son verilmesini istedi. Davacı taraf aynı zamanda, oluşan zarar nedeniyle tazminata da hükmedilmesini talep etti.
Davalı şirket adına yapılan savunmalarda ise, haklarındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Savunma dilekçelerinde, ürünlerinde öne çıkan markanın ‘Burgaz’ olduğu kaydedildi. Savunmalarda, davanın reddine karar verilmesi istendi.

Tazminat kararı

Yapılan yargılama sonrası mahkeme davacı tarafın taleplerinin bir bölümünü haklı buldu. Mahkeme, Hamidiye Burgaz’ın, 12.672 TL maddi, 500 TL de manevi tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme kararında ayrıca “Davalının tescilli bir markası var. Ancak buna rağmen, Hamidiye markası öne çıkarılmış. Bu durum, tüketici nezdinde davacının markası ile karıştırılabilir. Durum, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabete yol açar” denildi.

Tanıtımı da satışı da yasak

Kararda ayrıca Hamidiye Burgaz ürünlerinde, davaya konu ibarenin kullanılmamasına karar verildi. Karara göre, davalı taraf ‘Hamidiye’ ibaresi ile ne ürün tanıtımı yapabilecek ne de satışını yapabilecek. Mahkeme, Hamidiye Burgaz adına tescillenen iki markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini isteyen Hamidiye Kaynak Suları AŞ’nin bu talebini ise reddetti. Mahkemenin verdiği karara taraflar itiraz etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:18Sevan Nişanyan Yunanistan'da 'istenmeyen kişi' ilan edildi
12:15Darbedilen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörünü öldüren iki sanık hakkında müebbet istendi
12:14İBB şirketi Hamidiye Kaynak Suları, Hamidiye Burgaz Kooperatifi'ne karşı açtığı davayı kazandı
12:11Rus Vektor Bilim Merkezi, koronavirüsün Delta varyantının fotoğrafını çekti
11:59Beckham, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın yüzü olmaya hazırlanıyor
11:56Kavala'nın eşinden Erdoğan'ın büyükelçi talimatına: Dışişleri'nin engellemeye çalışması gerekir
11:53Putin’den çalışanlara aşı için iki gün ek izin verilmesi talimatı
11:46Asker eğlencesi yapan grup, tüneli kapattı: Arabaların üzerine çıkıp dans ettiler
11:42TÜİK: Bitkisel ürünler ve sebze üretimi azalacak
11:33İstanbul'da 200 liraya sahte PCR testi: e-Nabız'a da düştü
11:22CHP'li Yalım'dan 'bozuk para' raporu: 50 kuruşun maliyeti 66 kuruş
11:12Bebek Parkı'nın kaçırılan köpekleri Nacho ve Bella geri getirildi
11:00Özkoç: Erdoğan büyükelçileri 'istenmeyen adam' ilan ederse kadın büyükelçiler ne yapacak?
10:59Münevver Karabulut'un avukatı Epözdemir: Davadan çekilmem için 3 milyon euro teklif ettiler
10:55Kamu bankalarından 2 puanlık kredi faiz indirimi
10:51İstanbul'da komşuların ‘mantolama' krizi: Çatıya çıkıp vinci engelledi
10:43Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'den Kudüs'teki konsolosluğunu yeniden açmasını istedi
10:38'Rolex çetesi' yakalandı: İstanbul'dan Ankara'ya kadar takip edip, spor salonunda çalmışlar
10:18Balıkesir'de orman yangını
10:15Moskova’da yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için olan karantina bugün başladı