https://tr.sputniknews.com/20211025/ibb-sirketi-hamidiye-kaynak-sulari-hamidiye-burgaz-kooperatifine-karsi-actigi-davayi-kazandi-1050146856.html

İBB şirketi Hamidiye Kaynak Suları, Hamidiye Burgaz Kooperatifi'ne karşı açtığı davayı kazandı

İBB şirketi Hamidiye Kaynak Suları, Hamidiye Burgaz Kooperatifi'ne karşı açtığı davayı kazandı

Su markası ‘Hamidiye’ davalık oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi Hamidiye Kaynak Suları, Hamidiye Burgaz Kooperatifi’ne karşı açtığı davayı... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T12:14+0300

2021-10-25T12:14+0300

2021-10-25T12:20+0300

türkiye

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hamidiye

hamidiye su

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İstanbul’un içme suyu ihtiyacının karşılanması için temeli 1902’de Sultan II. Abdülhamid tarafından atılan Hamidiye Kaynak Suları Turizm AŞ, İBB iştiraki olarak faaliyet yürütüyor. Hamidiye Suyu, 1974 yılında dönemin İBB Başkanı Ahmet İsvan tarafından kurulan tesiste şişede satılmaya başlandı. Davalı tarafta ise su sektöründe Türkiye’de nadir görülen kooperatif ortaklığı ile faaliyet gösteren Hamidiye Burgaz Doğal Kaynak Suyu Kooperatifi yer aldı. Anılan kooperatifin faaliyete başlama tarihi ise 1950’lere dayanıyor.Karşı karşıya geldilerHürriyet'in haberine göre, iki köklü şirketi bir dava dosyasında karşı karşıya getiren ise ‘Hamideye’ markası oldu. Hamidiye Kaynak Suları AŞ, Hamidiye Burgaz’a karşı İstanbul 2. Fikrî ve Sinaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Davacının iddiası, marka hakkına tecavüz edildiği ve haksız rekabete yol açıldığı yönündeydi. Davacı şirket, Hamidiye Burgaz’ın ürünlerinde ‘Hamidiye’ markasının kullanımına son verilmesini istedi. Davacı taraf aynı zamanda, oluşan zarar nedeniyle tazminata da hükmedilmesini talep etti.Davalı şirket adına yapılan savunmalarda ise, haklarındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Savunma dilekçelerinde, ürünlerinde öne çıkan markanın ‘Burgaz’ olduğu kaydedildi. Savunmalarda, davanın reddine karar verilmesi istendi.Tazminat kararıYapılan yargılama sonrası mahkeme davacı tarafın taleplerinin bir bölümünü haklı buldu. Mahkeme, Hamidiye Burgaz’ın, 12.672 TL maddi, 500 TL de manevi tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme kararında ayrıca “Davalının tescilli bir markası var. Ancak buna rağmen, Hamidiye markası öne çıkarılmış. Bu durum, tüketici nezdinde davacının markası ile karıştırılabilir. Durum, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabete yol açar” denildi.Tanıtımı da satışı da yasakKararda ayrıca Hamidiye Burgaz ürünlerinde, davaya konu ibarenin kullanılmamasına karar verildi. Karara göre, davalı taraf ‘Hamidiye’ ibaresi ile ne ürün tanıtımı yapabilecek ne de satışını yapabilecek. Mahkeme, Hamidiye Burgaz adına tescillenen iki markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini isteyen Hamidiye Kaynak Suları AŞ’nin bu talebini ise reddetti. Mahkemenin verdiği karara taraflar itiraz etti.

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ibb, dava, hamidiye, hamidiye su