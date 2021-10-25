POLİTİKA
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İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın gösterdiği liderliğe minnettarız
© AAFahrettin Altun
© AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki 10 büyükelçiliğin yayımladığı Osman Kavala açıklamalarına karşı gösterdiği liderliğe 'minnettar' olduklarını bildirdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, 'Teşekkürler Erdoğan' etiketiyle paylaşımda bulundu.
"Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Türkiye'deki 10 büyükelçiliğin yayımladığı kabul edilemez açıklamaya karşı gösterdiği liderliğe minnettarız. Cumhurbaşkanımızın bu saygısız açıklamaya tepkisi, ulusal egemenliğimize bağlılığının ve hassasiyetinin bir sonucudur." ifadelerini kullanan Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:
We are grateful for the leadership our President Erdogan has shown against the unacceptable statement issued by 10 embassies in Turkey. His reaction to this disrespectful statement is a result of his commitment and sensitivity over our national sovereignty.#TeşekkürlerErdoğan— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 25, 2021
"Türkiye diğer ülkelerin içişlerine her daim saygı duymuş, uluslararası hukuk ve teamül doğrultusunda hiçbir zaman yargı süreçlerine karışmamıştır. Diğer ülkelerden, özellikle de müttefik ülkelerden ve ülkemizdeki temsilcilerinden de aynısını bekliyoruz. Dışişleri Bakanlığımız bu yabancı misyonlara gerekli cevabı vermiş ve kabul edilemez bu davranışları konusunda kendilerini uyarmıştır."
Altun, hükümetin gerektiğinde ulusal egemenlikten asla taviz vermeyeceğini gösterecek başka adımlar atmaktan da çekinmeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu diplomatik anlaşmazlığı, siyasi çıkarları için bir iç meseleye çevirenler ise belli ki şaşırmış durumda. Onların 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen bir liderin yolundan gittikleri iddiası akıl almaz bir yalandır. Ulusal egemenliğimiz ve milletimizin güvenliği söz konusu olduğunda tavizsiz bir duruş sergileyen Cumhurbaşkanımız bir kez daha kimseye boyun eğmedi ve hükümetimizin, ülkemizin egemenliğini ve bağımsızlığını korumak için gerekeni yapmaya hazır olduğunu bütün dünyaya gösterdi."