İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın gösterdiği liderliğe minnettarız

"Bu diplomatik anlaşmazlığı, siyasi çıkarları için bir iç meseleye çevirenler ise belli ki şaşırmış durumda. Onların 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen bir liderin yolundan gittikleri iddiası akıl almaz bir yalandır. Ulusal egemenliğimiz ve milletimizin güvenliği söz konusu olduğunda tavizsiz bir duruş sergileyen Cumhurbaşkanımız bir kez daha kimseye boyun eğmedi ve hükümetimizin, ülkemizin egemenliğini ve bağımsızlığını korumak için gerekeni yapmaya hazır olduğunu bütün dünyaya gösterdi."