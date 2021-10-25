https://tr.sputniknews.com/20211025/ingiliz-sarkici-ed-sheeran-koronaviruse-yakalandi-1050142780.html

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran koronavirüse yakalandı

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran koronavirüse yakalandı

Dünyaca ünlü şarkıcı Ed Sheeran, koronavirüse yakalandığını ve kendini izole ettiğini duyurdu. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

pop

şarkıcı

ed sheeran

koronavirüs

koronavirüs testi

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Ed Sheeran, koronavirüse yakalandığını Instagram hesabından açıkladı.Sheeran, bir süre yüz yüze görüşme planlarının hiçbirine katılamayacağını hatırlatarak "Online bir şekilde olabildiğince röportaj ve performans gerçekleştirmeye çalışacağım" dedi.İngiltere'de yaşayan Ed Sheeran, hükümet yönergelerine uyarak kendini izole ettiğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20211021/bayern-munih-teknik-direktoru-nagelsmann-koronaviruse-yakalandi-1050044350.html

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pop, şarkıcı, ed sheeran, koronavirüs, koronavirüs testi