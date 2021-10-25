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İngiliz şarkıcı Ed Sheeran koronavirüse yakalandı
İngiliz şarkıcı Ed Sheeran koronavirüse yakalandı
Dünyaca ünlü şarkıcı Ed Sheeran, koronavirüse yakalandığını ve kendini izole ettiğini duyurdu. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T09:45+0300
2021-10-25T09:45+0300
2021-10-25T09:46+0300
koronavirüs
pop
şarkıcı
ed sheeran
koronavirüs
koronavirüs testi
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Ed Sheeran, koronavirüse yakalandığını Instagram hesabından açıkladı.Sheeran, bir süre yüz yüze görüşme planlarının hiçbirine katılamayacağını hatırlatarak "Online bir şekilde olabildiğince röportaj ve performans gerçekleştirmeye çalışacağım" dedi.İngiltere'de yaşayan Ed Sheeran, hükümet yönergelerine uyarak kendini izole ettiğini söyledi.
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pop, şarkıcı, ed sheeran, koronavirüs, koronavirüs testi
İngiliz şarkıcı Ed Sheeran koronavirüse yakalandı 09:45 25.10.2021 (güncellendi: 09:46 25.10.2021)
Dünyaca ünlü şarkıcı Ed Sheeran, koronavirüse yakalandığını ve kendini izole ettiğini duyurdu.
Ed Sheeran, koronavirüse yakalandığını Instagram hesabından açıkladı.
Sheeran, bir süre yüz yüze
görüşme planlarının hiçbirine katılamayacağını hatırlatarak " Online bir şekilde olabildiğince " dedi. röportaj ve performans gerçekleştirmeye çalışacağım
İngiltere'de yaşayan Ed Sheeran, hükümet yönergelerine uyarak kendini izole ettiğini söyledi.