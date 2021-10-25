https://tr.sputniknews.com/20211025/is-makinesi-ile-duvar-arasina-sikisan-isci-hayatini-kaybetti-1050140965.html

İş makinesi ile duvar arasına sıkışan işçi, hayatını kaybetti

İş makinesi ile duvar arasına sıkışan işçi, hayatını kaybetti

Kırıkkale'de Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesinde iş makinesi ile duvar arasına sıkışarak ağır yaralanan işçi, hastanede hayatını kaybetti. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

kırıkkale

ölüm

iş makinesi

iş cinayeti

yüksek hızlı tren (yht)

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Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten köyünde Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı için yapılan tünel kazı çalışmalarında iş kazası meydana geldi.Ahmet İnan isimli 56 yaşındaki işçi, iş makinesi ile duvar arasına sıkıştı. Ağır yaralanan 56 yaşındaki İnan, mesai arkadaşları tarafından Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.İnan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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kırıkkale, ölüm, iş makinesi, iş cinayeti, yüksek hızlı tren (yht)