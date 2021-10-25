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İş makinesi ile duvar arasına sıkışan işçi, hayatını kaybetti
İş makinesi ile duvar arasına sıkışan işçi, hayatını kaybetti
Kırıkkale'de Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesinde iş makinesi ile duvar arasına sıkışarak ağır yaralanan işçi, hastanede hayatını kaybetti. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T07:16+0300
2021-10-25T07:16+0300
2021-10-25T07:15+0300
yaşam
kırıkkale
ölüm
iş makinesi
iş cinayeti
yüksek hızlı tren (yht)
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Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten köyünde Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı için yapılan tünel kazı çalışmalarında iş kazası meydana geldi.Ahmet İnan isimli 56 yaşındaki işçi, iş makinesi ile duvar arasına sıkıştı. Ağır yaralanan 56 yaşındaki İnan, mesai arkadaşları tarafından Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.İnan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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kırıkkale, ölüm, iş makinesi, iş cinayeti, yüksek hızlı tren (yht)
İş makinesi ile duvar arasına sıkışan işçi, hayatını kaybetti
Kırıkkale'de Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesinde iş makinesi ile duvar arasına sıkışarak ağır yaralanan işçi, hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre,
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten köyünde Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı için yapılan tünel kazı çalışmalarında iş kazası meydana geldi.
Ahmet İnan isimli 56 yaşındaki işçi,
iş makinesi ile duvar arasına sıkıştı. Ağır yaralanan 56 yaşındaki İnan, mesai arkadaşları tarafından Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
İnan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma,
olaya ilişkin inceleme başlattı.