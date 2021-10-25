https://tr.sputniknews.com/20211025/lavrovdan-alman-savunma-bakaninin-tehditlerine-yanit-bunlar-hepsi-hayal-1050170432.html

Lavrov’dan Alman Savunma Bakanı’nın tehditlerine yanıt: Bunlar hepsi hayal

Lavrov’dan Alman Savunma Bakanı’nın tehditlerine yanıt: Bunlar hepsi hayal

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in ‘Rusya’ya karşı silah kullanma’ yönündeki açıklamasının hayal... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T21:31+0300

2021-10-25T21:31+0300

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Norveç’in başkenti Oslo’da bulunan Lavrov, Norveçli mevkidaşı Anniken Huitfeldt ile ortak basın toplantısında, “Sahip olduğumuz anlaşmazlıklar, ideoloji alanından gelen bir şey. Liderin kim olduğu, dünyayı kimin yöneteceği yönündeki açıklamalar, NATO’dan ‘dostlarımızdan’ duyduğumuz şeyler. Gerçekliğe odaklanmanız gerektiğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.Rus bakan, “Oysa NATO’nun hayal gücü ancak Rusya’yı çevreleme, Rusya’ya saldırılara hazırlık yapma yönünde çalışıyor. Şu bayanın, neydi adı, Kramp-bilim ne, söylediği gibi, Almanya’nın Rusya’yı nükleer silahla tehdit etmeye hazır olması gerekiyormuş. Bunlar hepsi hayal. Bu hayal ona haz veriyor olabilir, hayranlarını tatmin ediyor olabilir” dedi.Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, NATO'nun Rusya'ya karşı gerektiğinde silah kullanmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini söylemişti.

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rusya, sergey lavrov, almanya, nato, norveç