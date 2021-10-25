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https://tr.sputniknews.com/20211025/msb-yunanistana-kacmaya-calisan-7-kisi-yakalandi-1050154347.html
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 kişi yakalandı
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakaladığını, yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T14:35+0300
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türkiye
yunanistan
fetö
milli savunma bakanlığı (msb)
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MSB'den yapılana açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.
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yunanistan, fetö, milli savunma bakanlığı (msb)

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 kişi yakalandı

14:35 25.10.2021 (güncellendi: 14:36 25.10.2021)
© MSBYunanistan'a kaçmaya çalışan 7 kişi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 kişi yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© MSB
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakaladığını, yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiğini açıkladı.
MSB'den yapılana açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.
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