https://tr.sputniknews.com/20211025/nasa-baskani-evren-cok-buyuk-dunya-disinda-baska-yasam-formlari-neden-olmasin-1050152365.html

NASA Başkanı: Evren çok büyük, dünya dışında başka yaşam formları neden olmasın?

NASA Başkanı: Evren çok büyük, dünya dışında başka yaşam formları neden olmasın?

NASA Başkanı Bill Nelson, askeri radarlara yakalanan fakat tanımlanamayan uçan cisimler UFO cisimler hakkında konuştu. Nelson, "Başka bir evren neden olmasın?"... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T13:55+0300

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dünya

nasa

ufo

uzaylı

bill nelson

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Bill Nelson, askeri radarlara yakalanan fakat tanımlanamayan uçan cisimler UFO cisimler hakkında konuştu. Geçen hafta Virginia Üniversitesi Politika Merkezi ile yaptığı bir röportajda dünya dışı yaşam olasılığı konusunda açıklamalarda bulunan Nelson, sosyal medyanın gündemine oturdu. Dünya dışı yaşamı aramanın NASA'nın en önemli misyonlarından birisi olduğunun altını çizen Nelson, paralel evren teorilerine de değindi. Nelson, "Kişisel görüşüm, evrenin çok büyük olduğu ve şimdi başka evrenlerin olabileceğine dair teoriler bile var. Eğer durum buysa başka yaşam formları neden olmasın? Orada başka Dünya gezegenlerin olduğunu kesinlikle düşünüyorum çünkü evren çok büyük.” ifadelerini kullandı."Bir şey gördüklerini biliyorlar. Radarları da bu nesneye kilitleniyor. Ancak bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Dünyada bu tür bir teknolojiye sahip bir düşman olmadığını umarız" diyen Nelson, NASA'nın keşiflerinin bir parçası olarak dünya dışı yaşam arayışına vurgu yaptı ve ülkenin donanma pilotlarının 2004'ten bu yana 300'den fazla tanımlanamayan uçan cisim gördüğünün altını çizdi.

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2021

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nasa, ufo, uzaylı, bill nelson