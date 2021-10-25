https://tr.sputniknews.com/20211025/orduda-kuran-sayfalarini-konfeti-yapip-stada-atan-3-kisi-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1050139900.html
Ordu'da Kuran sayfalarını konfeti yapıp stada atan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ordu'da Kuran sayfalarını konfeti yapıp stada atan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ordu’da yeni açılan stadyumun ilk maçında, sahaya, aralarında Kuran-ı Kerim'den ayetler yazılı ve Türk bayrağı parçaları bulunan konfetiler atıldı. Gözaltına... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T03:51+0300
2021-10-25T03:51+0300
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kuran
orduspor
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü grubun 9'uncu haftasında dün Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor karşı karşıya geldi.Yeni Ordu Stadı'nın açılış mücadelesinin 52'nci dakikasında sahaya atılan konfeti ve kağıtlar arasında Kuran-ı Kerim'den ayetler ve Türk bayrağı parçalarının da yer aldığını gören polis ekipleri, 4 taraftarı gözaltına aldı.Polisin yaptığı araştırmada Forza Fidangör taraftar grubu lideri Ş.Ö'nün orta ve lise öğrencilerinden kullanmadıkları ders kitaplarını getirmelerini istediği, öğrencilerin bu kitapları C.D, Ü.T. ve B.M'ye teslim ettikleri belirlendi. Matbaada kesilerek konfeti haline getirilen kitapların sahaya atıldığı tespit edildi. 4 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, adli ve idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.Şüphelilerden biri karantinaya alındıOlay ile ilgili başlatılan soruşturmada, Forza Fidangör Taraftar Grubu lideri Ş.Ö. ile birlikte C.D, Ü.T. ve B.M, gözaltına alındı. 4 şüpheliden 3'ü emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ş.Ö, C.D, Ü.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden B.M'nin ise sağlık kontrollerinde koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu evde karantinaya alındığı, karantinasının bitmesinin ardından hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.Orduspor: Herkesin sağduyulu olması gerekiyorOrduspor 1967 Futbol İşletmeciliği Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Şehrimizde, takımımız üzerinden halkımızı kutuplaştırmaya çalışan bir kitlenin varlığı herkes tarafından bilinmektedir. Ordulu ve Ordusporlu olan herkesin, emniyet güçlerimiz tarafından olay sonuçlandırılana kadar sağduyulu olması gerekmektedir. Yapılan her kötülüğe karşı iyilikle gitmeye devam edeceğiz ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211024/orduda-kuran-sayfalarini-konfeti-yapip-stada-atan-4-kisi-gozaltina-alindi-1050122982.html
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kuran, orduspor
Ordu'da Kuran sayfalarını konfeti yapıp stada atan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ordu’da yeni açılan stadyumun ilk maçında, sahaya, aralarında Kuran-ı Kerim'den ayetler yazılı ve Türk bayrağı parçaları bulunan konfetiler atıldı. Gözaltına alınan 4 taraftardan 3'ü hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, testi pozitif çıkan diğer taraftar ise karantinaya alındı.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü grubun 9'uncu haftasında dün Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor karşı karşıya geldi.
Yeni Ordu Stadı'nın açılış mücadelesinin 52'nci dakikasında sahaya atılan konfeti ve kağıtlar arasında Kuran-ı Kerim'den ayetler ve Türk bayrağı parçalarının da yer aldığını gören polis ekipleri, 4 taraftarı gözaltına aldı.
Polisin yaptığı araştırmada Forza Fidangör taraftar grubu lideri Ş.Ö'nün orta ve lise öğrencilerinden kullanmadıkları ders kitaplarını getirmelerini istediği, öğrencilerin bu kitapları C.D, Ü.T. ve B.M'ye teslim ettikleri belirlendi. Matbaada kesilerek konfeti haline getirilen kitapların sahaya atıldığı tespit edildi. 4 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, adli ve idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Şüphelilerden biri karantinaya alındı
Olay ile ilgili başlatılan soruşturmada, Forza Fidangör Taraftar Grubu lideri Ş.Ö. ile birlikte C.D, Ü.T. ve B.M, gözaltına alındı. 4 şüpheliden 3'ü emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ş.Ö, C.D, Ü.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden B.M'nin ise sağlık kontrollerinde koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu evde karantinaya alındığı, karantinasının bitmesinin ardından hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.
Orduspor: Herkesin sağduyulu olması gerekiyor
Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Şehrimizde, takımımız üzerinden halkımızı kutuplaştırmaya çalışan bir kitlenin varlığı herkes tarafından bilinmektedir. Ordulu ve Ordusporlu olan herkesin, emniyet güçlerimiz tarafından olay sonuçlandırılana kadar sağduyulu olması gerekmektedir. Yapılan her kötülüğe karşı iyilikle gitmeye devam edeceğiz ifadelerine yer verildi.