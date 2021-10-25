Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211025/ozkoc-erdogan-buyukelcileri-istenmeyen-adam-ilan-ederse-kadin-buyukelciler-ne-yapacak-1050144386.html
Özkoç: Erdoğan büyükelçileri 'istenmeyen adam' ilan ederse kadın büyükelçiler ne yapacak?
Özkoç: Erdoğan büyükelçileri 'istenmeyen adam' ilan ederse kadın büyükelçiler ne yapacak?
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Erdoğan'ın Kavala açıklaması yapan büyükelçilerle ilgili 'İstenmeyen adam' açıklamasıyla ilgili olarak "Kadın büyükelçiler... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T11:00+0300
2021-10-25T11:00+0300
2021-10-25T11:01+0300
politika
recep tayyip erdoğan
engin özkoç
büyükelçi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1045067361_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fb922a0d9cdf814425948634de0c5c47.jpg
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kimse de sormuyor: Erdoğan büyükelçileri 'istenmeyen adam' ilan ederse kadın büyükelçiler ne yapacak?" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tutuklu iş insanı Osman Kavala için açıklama yapan 10 büyükelçinin sınır dışı edilmesi için 'gerekli talimatı verdiğini' söylemişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1045067361_86:0:734:486_1920x0_80_0_0_a8c7b5196c1c8a4673273b78eb2d5d28.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, engin özkoç, büyükelçi
Özkoç: Erdoğan büyükelçileri 'istenmeyen adam' ilan ederse kadın büyükelçiler ne yapacak? 11:00 25.10.2021 (güncellendi: 11:01 25.10.2021)
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Erdoğan'ın Kavala açıklaması yapan büyükelçilerle ilgili 'İstenmeyen adam' açıklamasıyla ilgili olarak "Kadın büyükelçiler ne yapacak?" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda
"Kimse de sormuyor: Erdoğan büyükelçileri 'istenmeyen adam' ilan ederse kadın büyükelçiler ne yapacak?" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tutuklu iş insanı Osman Kavala için açıklama yapan 10 büyükelçinin sınır dışı edilmesi için
'gerekli talimatı verdiğini' söylemişti.