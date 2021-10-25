https://tr.sputniknews.com/20211025/ozkoc-erdogan-buyukelcileri-istenmeyen-adam-ilan-ederse-kadin-buyukelciler-ne-yapacak-1050144386.html

Özkoç: Erdoğan büyükelçileri 'istenmeyen adam' ilan ederse kadın büyükelçiler ne yapacak?

Özkoç: Erdoğan büyükelçileri 'istenmeyen adam' ilan ederse kadın büyükelçiler ne yapacak?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Erdoğan'ın Kavala açıklaması yapan büyükelçilerle ilgili 'İstenmeyen adam' açıklamasıyla ilgili olarak "Kadın büyükelçiler... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T11:00+0300

2021-10-25T11:00+0300

2021-10-25T11:01+0300

politika

recep tayyip erdoğan

engin özkoç

büyükelçi

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kimse de sormuyor: Erdoğan büyükelçileri 'istenmeyen adam' ilan ederse kadın büyükelçiler ne yapacak?" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tutuklu iş insanı Osman Kavala için açıklama yapan 10 büyükelçinin sınır dışı edilmesi için 'gerekli talimatı verdiğini' söylemişti.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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recep tayyip erdoğan, engin özkoç, büyükelçi