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https://tr.sputniknews.com/20211025/rus-vektor-bilim-merkezi-koronavirusun-delta-varyantinin-fotografini-cekti-1050146703.html
Rus Vektor Bilim Merkezi, koronavirüsün Delta varyantının fotoğrafını çekti
Rus Vektor Bilim Merkezi, koronavirüsün Delta varyantının fotoğrafını çekti
Rusya’daki Vektor Bilim Merkezi, Kovid-19'un Delta varyantının elektron mikroskop kamerasıyla çekilen fotoğraflarını ilk kez yayınladı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T12:11+0300
2021-10-25T12:11+0300
2021-10-25T12:11+0300
multimedya
rusya
koronavirüs
kovid-19
vektör bilim merkezi
delta varyantı
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Rus EpiVakKorona aşısının geliştiricisi olan Vektor Bilim Merkezi, elektron mikroskopuyla yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının fotoğraflarını çekti.Görüntü RIA Novosti kaynaklarında paylaşıldı.
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rusya, koronavirüs, kovid-19, vektör bilim merkezi, delta varyantı , фото
Rus Vektor Bilim Merkezi, koronavirüsün Delta varyantının fotoğrafını çekti
Rusya’daki Vektor Bilim Merkezi, Kovid-19'un Delta varyantının elektron mikroskop kamerasıyla çekilen fotoğraflarını ilk kez yayınladı.
Rus EpiVakKorona aşısının geliştiricisi olan
Vektor Bilim Merkezi, elektron mikroskopuyla yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının fotoğraflarını çekti.
Görüntü RIA Novosti kaynaklarında paylaşıldı.
© Sputnik Merkezin açıklamasına göre virüs bir Afrika yeşik maymunu böbreğinin epitel hücre kültüründe yapay olarak büyütüldü.
Merkezin açıklamasına göre virüs bir Afrika yeşik maymunu böbreğinin epitel hücre kültüründe yapay olarak büyütüldü.
© Sputnik Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Delta varyantı ilk olarak Ekim 2020’de tespit edilmişti. Bu varyant Rusya’da da ilk kez bu yıl nisan ayında görülmüştü.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Delta varyantı ilk olarak Ekim 2020’de tespit edilmişti. Bu varyant Rusya’da da ilk kez bu yıl nisan ayında görülmüştü.
© Sputnik Başlıca belirtileri arasında baş ve boğaz ağrısı, burun akıntısı, yüksek ateş yer alıyor.
Başlıca belirtileri arasında baş ve boğaz ağrısı, burun akıntısı, yüksek ateş yer alıyor.
© Sputnik Bu varyantın bulaştığı kişilerde koku alma duygusunun kaybolmadığı ve öksürük görülmediği belirtiliyor.
Bu varyantın bulaştığı kişilerde koku alma duygusunun kaybolmadığı ve öksürük görülmediği belirtiliyor.