Rusya: İdlib’den açılan ateşle bir Suriyeli asker öldü

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, “İdlib bölgesinde, teröristlerin Sfuhon yerleşiminden Mellanca yerleşimindeki hükümet güçleri mevzilerine açtığı keskin nişancı ateşi sonucu Suriye ordusunun bir askeri hayatını kaybetti” ifadesini kullandı.Toplamda İdlib’deki Nusra mevzilerinden 10 kez ateş açıldığı ifade edildi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, bir Suriyeli askerin İdlib gerilimi azaltma bölgesinden ateş açılması sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, “İdlib bölgesinde, teröristlerin Sfuhon yerleşiminden Mellanca yerleşimindeki hükümet güçleri mevzilerine açtığı keskin nişancı ateşi sonucu Suriye ordusunun bir askeri hayatını kaybetti” ifadesini kullandı.
Toplamda İdlib’deki Nusra mevzilerinden 10 kez ateş açıldığı ifade edildi.