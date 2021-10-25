https://tr.sputniknews.com/20211025/teslanin-piyasa-degeri-1-trilyon-dolari-asti-1050169146.html

Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı

Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı

Araç kiralama şirketi Hertz'in 100 bin araç siparişi vermesinin ardından Tesla'nın hisseleri yüzde 9'nun üzerinde değer kazandı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T20:29+0300

2021-10-25T20:29+0300

2021-10-25T20:29+0300

ekonomi

elektrik

tesla

araba

otomobil

araç

hisse

hertz

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ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın piyasa değeri, araç kiralama şirketi Hertz'in elektrikli araç filosu için 100 bin Tesla siparişi verdiğini duyurmasının ardından ilk kez 1 trilyon doların üzerini gördü.Tesla'nın hisseleri, Hertz'in elektrikli araç kiralama hizmetine yönelik yatırım kararının ardından yüzde 9'un üzerinde değer kazandı.Hisse değeri 1000 dolara kadar yaklaşan Tesla'nın piyasa değeri ise ilk kez 1 trilyon dolara ulaştı.ABD'li araç kiralama firmalarından Hertz, bugün yaptığı açıklamada, elektrikli araç filosunu büyütmek için 2022 sonuna kadar 100 bin Tesla aracı sipariş ettiğini bildirmişti.Müşterilerinin kasım ayı itibarıyla ABD'deki büyük pazarlarda ve Avrupa'daki belirli şehirlerde Tesla Model 3 araç kiralayabileceklerini belirten Hertz, şirketin küresel operasyonlarında yeni elektrikli araç şarj altyapısı da kuracağını açıklamıştı.

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2021

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elektrik, tesla, araba, otomobil, araç, hisse, hertz