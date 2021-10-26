https://tr.sputniknews.com/20211026/abb-ile-bruksel-baskent-bolgesi-hukumeti-arasinda-dostluk-ve-is-birligi-anlasmasi-imzalandi-1050199330.html

ABB ile Brüksel-Başkent Bölgesi Hükümeti arasında 'Dostluk ve İş Birliği Anlaşması' imzalandı

ABB ile Brüksel-Başkent Bölgesi Hükümeti arasında 'Dostluk ve İş Birliği Anlaşması' imzalandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Brüksel-Başkent Bölgesi Hükümeti arasında, "Dostluk ve İş Birliği Anlaşması" imzalandı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T16:56+0300

2021-10-26T16:56+0300

2021-10-26T16:56+0300

türkiye

ankara

türkiye

belçika

brüksel

mansur yavaş

anlaşma

dostluk, işbirliği ve ortaklık anlaşması

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği'nin kurucu ülkelerini temsil eden Brüksel-Başkent Bölgesi Hükümeti ile yapılan anlaşma nedeniyle imza töreni düzenlendi.Brüksel-Başkent Bölgesi Hükümeti Başbakanı Rudi Vervoort, Brüksel Başkent Bölgesi Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Pascal Smet, Belçika Krallığı Büyükelçisi Paul Willy Huynen ve beraberindeki heyeti kabul eden ABB Başkanı Mansur Yavaş, konuklarını Başkanlık makamı önünde Mehteran Takımı'nın gösterileriyle karşıladı.'Ülkemizin geleceği Avrupa Birliği'ne tam üyelikte'İmza töreni öncesinde değerlendirmelerde bulunan Yavaş, anlaşmaların sadece yerel yönetimlerin değil, ülkelerin ilişkilerine de olumlu katkılar sunduğunu ifade etti.Brüksel'in aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de başkenti olduğuna anımsatan Yavaş, "Bu anlaşmanın ülkemizin yarım asırdan fazladır süren Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecine de yarar sağlamasını ümit ediyorum. Bu bağlamda, ülkemizin geleceğinin Avrupa Birliği'ne tam üyelikte olduğu düşüncesindeyim. Ülkemizdeki hukuk, demokrasi ve insan haklarının gelişmesinde Avrupa Birliği üyeliği sürecinin çok önemli katkıları olmuştur. Türk halkının yönünün Avrupa'ya dönük olduğunu çok iyi biliyorum. Bu nedenle de zaman zaman gelgitler yaşayan ikili ilişkilerin yakın bir gelecekte tekrar doğru yöne evrileceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.'Halklarımızı yakınlaştıracaktır'Türkiye ile Avrupa arasında stratejik ilişkiden kaynaklanan gelişmelerin, iki tarafın da ortak menfaatine olduğuna dikkati çeken Mansur Yavaş, şöyle devam etti:Ankara'nın tarihi, demografik, sosyolojik ve ekonomik yapısını anlatan, Kovid-19 sürecinde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra hayata geçirilen kültürel ve sanatsal faaliyetleri aktaran Yavaş, anlaşmanın imzalanmasına katkı sunan Belçika Krallığı Ankara Büyükelçiliği, Belçika Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu, Brüksel Başkent Bölgesi yetkililerine teşekkür etti.'Birçok alanda iş birliğine sahip olacağız'Brüksel-Başkent Bölgesi Hükümeti Başbakanı Rudi Vervoort da Kovid-19 salgını döneminde imza törenini ertelemek zorunda kaldıklarını belirtti.Mansur Yavaş'ın, belediye başkanı seçildiğinden bu yana yürüttüğü çalışmalarla şehrin kalkınmasına önemli katkılar sağladığına işaret eden Vervoort, Yavaş ve ekibini Brüksel'de misafir etmek istediklerini söyledi.Başbakan Vervoort, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20211020/mansur-yavas-ankarayi-yesil-donusumun-merkezi-yapmayi-hedefliyoruz-1050012873.html

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ankara, türkiye, belçika, brüksel, mansur yavaş, anlaşma, dostluk, işbirliği ve ortaklık anlaşması