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Altun'dan DW Türkçe'ye: Yalanda ısrar ediyorsunuz
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde, "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla düzenlenen "Türk Konseyi Medya Forumu"na katılarak konuşma yaptı.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Deutsche Welle'nin büyükelçilerle ilgili haberine tepki göstererek "Sadece 'yalan haber' yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Deutsche Welle Türkçe'ye tepki gösterdi.
DW Türkçe'nin Kavala açıklaması yapan 10 büyükelçiyle ilgili yaptığı 'Çavuşoğlu Erdoğan'a bakanlıktan gitmek zorunda kalırım' dedi' haberini yalanlayan Altun, haberin bakanlık tarafından yalanlandığını söyleyerek şu açıklamayı yaptı:
"Dışişleri Bakanımız bu sözde haberi dün gece yalanladı. Buna rağmen bu yalanda ısrar ediyorsunuz. Amacınız, habercilik yapmak olsa bu sözde haberi geri çeker ve özür dilerdiniz. Sadece 'yalan haber' yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz."
Dışişleri Bakanımız bu sözde haberi dün gece yalanladı.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 26, 2021
Buna rağmen bu yalanda ısrar ediyorsunuz.
Amacınız, habercilik yapmak olsa bu sözde haberi geri çeker ve özür dilerdiniz.
Sadece “yalan haber” yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz. pic.twitter.com/YbC8pUdV0T