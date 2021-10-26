https://tr.sputniknews.com/20211026/altundan-dw-turkceye-yalanlama-yalanda-israr-ediyorsunuz-1050184644.html

Altun'dan DW Türkçe'ye: Yalanda ısrar ediyorsunuz

Altun'dan DW Türkçe'ye: Yalanda ısrar ediyorsunuz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Deutsche Welle'nin büyükelçilerle ilgili haberine tepki göstererek "Sadece 'yalan haber' yapmıyor... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T11:54+0300

2021-10-26T11:54+0300

2021-10-26T11:53+0300

politika

almanya

türkiye

fahrettin altun

dw türkçe

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Deutsche Welle Türkçe'ye tepki gösterdi. DW Türkçe'nin Kavala açıklaması yapan 10 büyükelçiyle ilgili yaptığı 'Çavuşoğlu Erdoğan'a bakanlıktan gitmek zorunda kalırım' dedi' haberini yalanlayan Altun, haberin bakanlık tarafından yalanlandığını söyleyerek şu açıklamayı yaptı:"Dışişleri Bakanımız bu sözde haberi dün gece yalanladı. Buna rağmen bu yalanda ısrar ediyorsunuz. Amacınız, habercilik yapmak olsa bu sözde haberi geri çeker ve özür dilerdiniz. Sadece 'yalan haber' yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz."

almanya

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almanya, türkiye, fahrettin altun, dw türkçe