https://tr.sputniknews.com/20211026/amerikalilar-dunyadaki-en-memnuniyetsiz-uluslardan-biri-oldu-1050190740.html

Amerikalılar dünyadaki en memnuniyetsiz uluslardan biri oldu

Amerikalılar dünyadaki en memnuniyetsiz uluslardan biri oldu

Pew Araştırma Merkezi'nin gelişmiş ülkelerde yaptığı yeni bir anket, Amerikalıların yönetimlerinden en hoşnutsuz uluslardan biri olduğunu belirtti. Listedeki... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T14:06+0300

2021-10-26T14:06+0300

2021-10-26T14:09+0300

dünya

abd

güney kore

anket

sistem

araştırma

cumhuriyetçi

demokrat

mutsuzluk

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ABD'de ankete katılan yetişkinlerin yüzde 85'i siyasi sistemlerinde kayda değer değişimler isterken yüzde 76'sı sağlık sisteminde değişiklikler ve yüzde 66'sı ekonomide büyük değişiklikler istiyor. Gelişmiş ekonomiye sahip 17 ülkede Şubat 2021'de gerçekleştirilen anket, dünya genelinde Kovid pandemisiyle boğuşulurken yapıldı ve koronavirüs krizinin demokrasiye ve toplumsal reforma yönelik tutumlar üzerindeki etkisini gösteriyor. Independent Türkçe'de yer alan habere göre anket, "Ortalama yüzde 56'lık bir kesimin siyasi sistemlerinin büyük değişikliklere veya topyekün reforma ihtiyacı olduğunu düşündüğünü" tespit etti. İtalya, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Yunanistan, Fransa, Belçika ve Japonya'da nüfusun kabaca üçte ikisi veya daha fazlası bu görüşü benimsiyor. Ankete katılan 17 ülkenin 13'ünün yurttaşları siyasi sistemlerinin büyük değişikliklere ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ankete katılan Amerikalıların yüzde 85'i topyekün siyasi reform talep ederken İtalya'da (yüzde 89) ve İspanya'da (yüzde 86) rakamlar daha kötüydü. Siyasi sistemde değişiklik yapılmasını isteyen çok sayıda Amerikalı olmasına rağmen halkın büyük kısmı umutlu değildi. Aynı eğilim diğer ülkelerde de görülüyor. Amerikalıların ve Güney Korelilerin en az yüzde 58'i siyasi sistemdeki değişimlere şüpheyle baktığını söyledi. İtalya (yüzde 73), İspanya (yüzde 64) ve Yunanistan'daki (yüzde 58) katılımcılar da benzer görüşler ifade etti. Ankete göre Amerikalıların sadece yüzde 41'i demokrasinin işleyiş şeklinden memnun. ABD ayrıca sağlık sisteminde değişiklik çağrısında bulunan yurttaş sayısı en fazla olan ikinci ülke. Ankete katılan Amerikalıların yüzde 76 kadar büyük bir kısmı sağlık sisteminde değişiklikler istedi. Sağlık sisteminde reform yapılmasını talep edenlerin oranı yüzde 77 çıkan Yunanistan, ABD'yi geride bırakan tek ülke oldu. Ankete katılan Amerikalılar arasında Cumhuriyetçilere veya Cumhuriyetçi eğilimli bağımsızlara kıyasla daha çok Demokrat veya Demokrat eğilimli bağımsız sağlık sisteminde reform talep ediyor. Anket, Amerikalılar arasında ekonomik iyileşme konusunda yaygın bir hoşnutsuzluk olduğunu da ortaya koydu. ABD'de ankete katılanların yaklaşık yüzde 66'sı ekonomiden hoşnutsuz olduğunu belirtti. Anket, Amerikalılara göre yalnızca İtalya (yüzde 85), Yunanistan (yüzde 84), İspanya (yüzde 83) ve Güney Kore (yüzde 72) yurttaşlarının ekonomiden daha hoşnutsuz olduğunu tespit etti.Anket ayrıca ABD'de Cumhuriyetçi ve Cumhuriyetçi eğilimli bağımsızların yüzde 50'sine kıyasla Demokratların ve Demokrat eğilimli bağımsızların yüzde 80'inin büyük bir ekonomik toparlanmanın gerekli olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

https://tr.sputniknews.com/20210421/abd-polisi-16-yasindaki-bir-siyah-amerikaliyi-oldurdu-1044322792.html

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abd, güney kore, anket, sistem, araştırma, cumhuriyetçi, demokrat, mutsuzluk