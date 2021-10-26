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Bağcılar’da metro arızası
Bağcılar’da metro arızası
İstanbul Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda tünelin Kirazlı istasyonuna yakın bölümünde teknik arızanın yaşandığı metro aracındaki yolcular yürüyerek istasyona... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T23:07+0300
2021-10-26T23:07+0300
2021-10-26T23:08+0300
türkiye
bağcılar
kaza
metro
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Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda tünelin Kirazlı İstasyonu’na yakın bölümde metro aracında teknik bir arıza meydana geldi.Kirazlı yönündeki arıza nedeniyle yolcular metrodan inerek tünelden istasyona kadar yürüdü. Yolcular yaşanan o anları cep telefonlarıyla kaydetti.Öte yandan arıza sonrasında duraklarda yoğunluk oluştu. Yapılan çalışmanın ardından arıza giderilerek seferler normale döndü
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bağcılar, kaza, metro
Bağcılar’da metro arızası 23:07 26.10.2021 (güncellendi: 23:08 26.10.2021)
İstanbul Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda tünelin Kirazlı istasyonuna yakın bölümünde teknik arızanın yaşandığı metro aracındaki yolcular yürüyerek istasyona ulaştı.
Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda tünelin Kirazlı İstasyonu’na yakın bölümde metro aracında teknik bir arıza meydana geldi.
Kirazlı yönündeki arıza nedeniyle yolcular metrodan inerek tünelden istasyona kadar yürüdü. Yolcular yaşanan o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Öte yandan arıza sonrasında duraklarda yoğunluk oluştu. Yapılan çalışmanın ardından arıza giderilerek seferler normale döndü