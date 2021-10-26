Bitcoin’in üçte biri 10 bin kişinin elinde

National Bureau of Economic Research (NBER) tarafından yapılan bir çalışmaya göre, Bitcoin’de en tepedeki 10 bin bireysel yatırımcı tedavüldeki kripto paranın yaklaşık üçte birini kontrol ediyor.Bloomberg HT'nin haberine göre, kripto para taraftarları uzun süredir, ortaya çıktığı ilk günlerden bu yana Bitcoin’in en büyük sahiplerinin kimler olduğu konusunu sorguluyor. Bitcoin sahipliğindeki yoğunlaşmayı belirlemek, en büyük adreslerin büyük kısmının sık sık bireylerden ziyade diğer yatırımcılar adına Bitcoin tutan piyasaları ve diğer kuruluşları temsil etmesinden dolayı, özellikle zor olabilir.Ancak, NBER araştırmacıları, aracılara ve bireylere ait adresler arasında farklılaştırma sağlayan bir veri toplama yöntemi kullanarak, geçen yılın sonunda aracıların yaklaşık 5.5 milyon ve bireylerin yaklaşık 8,5 milyon Bitcoin’i kontrolleri altında tuttuğunu belirleyebildi. Buna ek olarak ilk bin bireysel yatırımcı yaklaşık 3 milyon Bitcoin’e sahip ve yoğunlaşma daha da büyük olabilir.
Bitcoin’de en tepedeki 10 bin bireysel yatırımcı tedavüldeki kripto paranın yaklaşık üçte birini kontrol ederken kripto para destekçileri ortaya çıktığı ilk günlerden bu yana Bitcoin’in en büyük sahiplerinin kimler olduğu konusunu sorguluyor.
National Bureau of Economic Research (NBER) tarafından yapılan bir çalışmaya göre, Bitcoin’de en tepedeki 10 bin bireysel yatırımcı tedavüldeki kripto paranın yaklaşık üçte birini kontrol ediyor.
Bloomberg HT'nin haberine göre, kripto para taraftarları uzun süredir, ortaya çıktığı ilk günlerden bu yana Bitcoin’in en büyük sahiplerinin kimler olduğu konusunu sorguluyor. Bitcoin sahipliğindeki yoğunlaşmayı belirlemek, en büyük adreslerin büyük kısmının sık sık bireylerden ziyade diğer yatırımcılar adına Bitcoin tutan piyasaları ve diğer kuruluşları temsil etmesinden dolayı, özellikle zor olabilir.
Ancak, NBER araştırmacıları, aracılara ve bireylere ait adresler arasında farklılaştırma sağlayan bir veri toplama yöntemi kullanarak, geçen yılın sonunda aracıların yaklaşık 5.5 milyon ve bireylerin yaklaşık 8,5 milyon Bitcoin’i kontrolleri altında tuttuğunu belirleyebildi. Buna ek olarak ilk bin bireysel yatırımcı yaklaşık 3 milyon Bitcoin’e sahip ve yoğunlaşma daha da büyük olabilir.