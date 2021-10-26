https://tr.sputniknews.com/20211026/blue-originden-ticari-uzay-istasyonu-plani-1050182321.html
Blue Origin'den 'ticari uzay istasyonu' planı
Blue Origin'den 'ticari uzay istasyonu' planı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait uzay ve havacılık şirketi Blue Origin, ticari nitelikte bir uzay istasyonu kurmayı planladığını bildirdi. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T10:43+0300
2021-10-26T10:43+0300
2021-10-26T10:43+0300
yaşam
boeing
uluslararası uzay istasyonu (uui)
uzay istasyonu
amazon
blue origin
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E-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay ve havacılık şirketi Blue Origin, 'Orbital Reef' adlı istasyonunu 10 yıl içinde işletmeye başlamayı planladığını duyurdu.Şirketin yayınladığı tanıtımda, istasyonun uzayda 'çoklu kullanıma hizmet eden bir iş parkı' olacağı ve 10 kişiye kadar insan barındırabileceği ifade eidldi.Şirket, ayrıca 32 bin metrekarelik bir alanı kaplayacağı belirtilen istasyonu inşa etmek üzere Sierra Space ve Boeing'le ortaklık kuracak.Blue Origin, istasyonun müşterilere 'mikro yerçekiminde film çekimi' ya da 'son teknoloji araştırmalar yürütmek' için ideal bir ortam sağlayacağını ve bir de 'uzay oteli' içereceğini kaydetti.Projenin maliyetinin ne kadar olacağına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.Kullanın ömrünü 2030 yılında tamamlayacak olan Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ), halihazırda büyük sorunlarla mücadele ediyor.Daha önce UUİ’nin Rusya bölümünün operatörü olan Rus uzay ve havacılık şirketi RKK Energiya'nın Genel Direktör Yardımcısı Solovyov, UUİ'deki bazı öğelerin devreden çıkmaya başladığını, sorunların 2025'ten sonra büyüyerek çoğalacağını belirtmiş ve Moskova'nın UUİ’den vazgeçebileceğini kaydetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210802/roscosmos-baskani-rogozinden-yeni-rus-yorunge-istasyonunda-turistler-icin-modul-kurma-onerisi-1045133371.html
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boeing, uluslararası uzay istasyonu (uui), uzay istasyonu, amazon, blue origin
Blue Origin'den 'ticari uzay istasyonu' planı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait uzay ve havacılık şirketi Blue Origin, ticari nitelikte bir uzay istasyonu kurmayı planladığını bildirdi.
E-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay ve havacılık şirketi Blue Origin, 'Orbital Reef' adlı istasyonunu 10 yıl içinde işletmeye başlamayı planladığını duyurdu.
Şirketin yayınladığı tanıtımda, istasyonun uzayda 'çoklu kullanıma hizmet eden bir iş parkı' olacağı ve 10 kişiye kadar insan barındırabileceği ifade eidldi.
Şirket, ayrıca 32 bin metrekarelik bir alanı kaplayacağı belirtilen istasyonu inşa etmek üzere Sierra Space ve Boeing'le ortaklık kuracak.
Blue Origin, istasyonun müşterilere 'mikro yerçekiminde film çekimi' ya da 'son teknoloji araştırmalar yürütmek' için ideal bir ortam sağlayacağını ve bir de 'uzay oteli' içereceğini kaydetti.
Projenin maliyetinin ne kadar olacağına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Kullanın ömrünü 2030 yılında tamamlayacak olan Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ), halihazırda büyük sorunlarla mücadele ediyor.
Daha önce UUİ’nin Rusya bölümünün operatörü olan Rus uzay ve havacılık şirketi RKK Energiya'nın Genel Direktör Yardımcısı Solovyov, UUİ'deki bazı öğelerin devreden çıkmaya başladığını, sorunların 2025'ten sonra büyüyerek çoğalacağını belirtmiş ve Moskova'nın UUİ’den vazgeçebileceğini kaydetmişti.