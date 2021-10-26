https://tr.sputniknews.com/20211026/can-atakli-chpye-yurdun-dort-bir-yanindan-yolsuzluk-ihbarlari-ve-dosyalari-yagiyormus-1050181026.html

Can Ataklı: CHP'ye yurdun dört bir yanından yolsuzluk ihbarları ve dosyaları yağıyormuş

Can Ataklı: CHP'ye yurdun dört bir yanından yolsuzluk ihbarları ve dosyaları yağıyormuş

Korkusuz yazarı Can Ataklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yaptığı, “Artık size verilen kanunsuz emirleri yerine getirmeyin, gelin... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T09:47+0300

2021-10-26T09:47+0300

2021-10-26T09:47+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

utku çakırözer

can ataklı

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Ataklı yazısının 'CHP işe buradan başlasa çok dosya biriktirir' başlıklı bölümünde CHP'li yetkililerin ihbar ve dosyalar aldığını aktardı. Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrı yaptığı videosuna işaret eden Ataklı, şu ifadeleri kullandı: "Kılıçdaroğlu, bürokratları uyarmıştı geçen hafta.18 Ekim’i de hedef göstermiş ve “Artık size verilen kanunsuz emirleri yerine getirmeyin, gelin yolsuzlukları bize anlatın” mesajı vermişti.CHP’li yetkililerin söylediğine göre yurdun dört bir yanından bu tür ihbarlar ve dosyalar yağıyormuş."“Bakalım CHP bunu iyi değerlendirebilecek mi?” diye soran Ataklı, Aralarında kamu bankaları, Turkcell, Türk Telekom, Çaykur, THY, Emlak Konut ve TOKİ’nin de bulunduğu onlarca kamu kurumunun televizyon kanallarına verdiği ilanların dağılımını ortaya koyan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in aktardığı bilgilere dikkati çekti:"Utku Çakırözer’in kamu kaynaklarını saray medyasına nasıl peşkeş çekildiğini anlatan bilgileri başlı başına bir olaydır.CHP’nin belge bilgi beklemesine bile gerek yok.Çünkü bu kamu kurumlarının başında olanlar çok açık biçimde suç işlemekte ve bunu yaparken de hiçbir kaygı duymamaktadırlar.O halde bütün bu kamu kurumlarının yöneticilerine hemen suç duyurusunda bulunulmalı ve ardı ardına davalar açılmalıdır.Devletin çadır devleti gibi yönetilmesine aktif biçimde karşı çıkılmazsa bırakılacak hasarın altından kalkmak çok zor olacaktır."

https://tr.sputniknews.com/20211021/kilicdaroglundan-burokratlara-bir-cagri-daha-1050034221.html

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chp, kemal kılıçdaroğlu, utku çakırözer, can ataklı