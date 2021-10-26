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Can Ataklı: CHP'ye yurdun dört bir yanından yolsuzluk ihbarları ve dosyaları yağıyormuş
Can Ataklı: CHP'ye yurdun dört bir yanından yolsuzluk ihbarları ve dosyaları yağıyormuş
Korkusuz yazarı Can Ataklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yaptığı, “Artık size verilen kanunsuz emirleri yerine getirmeyin, gelin... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T09:47+0300
2021-10-26T09:47+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
utku çakırözer
can ataklı
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Ataklı yazısının 'CHP işe buradan başlasa çok dosya biriktirir' başlıklı bölümünde CHP'li yetkililerin ihbar ve dosyalar aldığını aktardı. Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrı yaptığı videosuna işaret eden Ataklı, şu ifadeleri kullandı: "Kılıçdaroğlu, bürokratları uyarmıştı geçen hafta.18 Ekim’i de hedef göstermiş ve “Artık size verilen kanunsuz emirleri yerine getirmeyin, gelin yolsuzlukları bize anlatın” mesajı vermişti.CHP’li yetkililerin söylediğine göre yurdun dört bir yanından bu tür ihbarlar ve dosyalar yağıyormuş."“Bakalım CHP bunu iyi değerlendirebilecek mi?” diye soran Ataklı, Aralarında kamu bankaları, Turkcell, Türk Telekom, Çaykur, THY, Emlak Konut ve TOKİ’nin de bulunduğu onlarca kamu kurumunun televizyon kanallarına verdiği ilanların dağılımını ortaya koyan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in aktardığı bilgilere dikkati çekti:"Utku Çakırözer’in kamu kaynaklarını saray medyasına nasıl peşkeş çekildiğini anlatan bilgileri başlı başına bir olaydır.CHP’nin belge bilgi beklemesine bile gerek yok.Çünkü bu kamu kurumlarının başında olanlar çok açık biçimde suç işlemekte ve bunu yaparken de hiçbir kaygı duymamaktadırlar.O halde bütün bu kamu kurumlarının yöneticilerine hemen suç duyurusunda bulunulmalı ve ardı ardına davalar açılmalıdır.Devletin çadır devleti gibi yönetilmesine aktif biçimde karşı çıkılmazsa bırakılacak hasarın altından kalkmak çok zor olacaktır."
https://tr.sputniknews.com/20211021/kilicdaroglundan-burokratlara-bir-cagri-daha-1050034221.html
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chp, kemal kılıçdaroğlu, utku çakırözer, can ataklı

Can Ataklı: CHP'ye yurdun dört bir yanından yolsuzluk ihbarları ve dosyaları yağıyormuş

09:47 26.10.2021
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sağ 2) Ataşehir'de bir otelde düzenlenen "Türkiye Kültür Stratejisi Forumu 21" programına katıldı. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi (ortada) ve sanatçılar Cahit Berkay (solda), Haldun Dormen (sol 2) ve Metin Akpınar (sağda) katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sağ 2) Ataşehir'de bir otelde düzenlenen Türkiye Kültür Stratejisi Forumu 21 programına katıldı. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi (ortada) ve sanatçılar Cahit Berkay (solda), Haldun Dormen (sol 2) ve Metin Akpınar (sağda) katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© AA
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Korkusuz yazarı Can Ataklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yaptığı, “Artık size verilen kanunsuz emirleri yerine getirmeyin, gelin yolsuzlukları bize anlatın” çağrısını hatırlattığı bugünkü yazısında, “CHP’li yetkililerin söylediğine göre yurdun dört bir yanından bu tür ihbarlar ve dosyalar yağıyormuş” dedi.
Ataklı yazısının 'CHP işe buradan başlasa çok dosya biriktirir' başlıklı bölümünde CHP'li yetkililerin ihbar ve dosyalar aldığını aktardı.
Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrı yaptığı videosuna işaret eden Ataklı, şu ifadeleri kullandı:
"Kılıçdaroğlu, bürokratları uyarmıştı geçen hafta.
18 Ekim’i de hedef göstermiş ve “Artık size verilen kanunsuz emirleri yerine getirmeyin, gelin yolsuzlukları bize anlatın” mesajı vermişti.
CHP’li yetkililerin söylediğine göre yurdun dört bir yanından bu tür ihbarlar ve dosyalar yağıyormuş."
“Bakalım CHP bunu iyi değerlendirebilecek mi?” diye soran Ataklı, Aralarında kamu bankaları, Turkcell, Türk Telekom, Çaykur, THY, Emlak Konut ve TOKİ’nin de bulunduğu onlarca kamu kurumunun televizyon kanallarına verdiği ilanların dağılımını ortaya koyan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in aktardığı bilgilere dikkati çekti:
"Utku Çakırözer’in kamu kaynaklarını saray medyasına nasıl peşkeş çekildiğini anlatan bilgileri başlı başına bir olaydır.
CHP’nin belge bilgi beklemesine bile gerek yok.
Çünkü bu kamu kurumlarının başında olanlar çok açık biçimde suç işlemekte ve bunu yaparken de hiçbir kaygı duymamaktadırlar.
O halde bütün bu kamu kurumlarının yöneticilerine hemen suç duyurusunda bulunulmalı ve ardı ardına davalar açılmalıdır.
Devletin çadır devleti gibi yönetilmesine aktif biçimde karşı çıkılmazsa bırakılacak hasarın altından kalkmak çok zor olacaktır."
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara bir çağrı daha
21 Ekim, 11:01
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