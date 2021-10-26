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Çin'in 4 milyon nüfuslu Lanzhou kenti Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı
Çin'in 4 milyon nüfuslu Lanzhou kenti Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı
Çin'in kuzeybatısında bulunan Lanzhou kenti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında meydana gelen artışın ardından karantina alındı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T10:18+0300
2021-10-26T10:18+0300
koronavirüs
çin
karantina
kapanma
lanzhou
vaka
koronavirüs
kovid-19
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Çin'de Delta varyantının da etkisiyle Kovid-19 vakalarında artış gözlemlenirken, ülkenin kuzeybatısındaki 4 milyon nüfuslu Lanzhou kentinin karantinaya alınması kararlaştırıldı.Yerel yönetim, kentte sokağa çıkma yasağı uygularken, sakinlere acil durumlar dışında evden çıkmamalarını bildirdi.Yapılan açıklamada, tüm yerleşim bölgelerinde kapanma yönetmeliğinin uygulanacağı ifade edildi.Çin genelinde son 24 saatte 29 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.Ulusal Sağlık Komisyonu Hastalık Kontrol Bürosu, dün 17 Ekim'den bu yana, Delta varyantı taşıyan ve aynı kaynaktan yayılan 133 yerel vaka tespit edildiğini bildirmişti.Delta varyantının ülkede halihazırda 11 bölgeye yayıldığı belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211025/cinde-pekin-maratonu-kovid-19-vakalarinin-artmasi-nedeniyle-ertelendi-1050141777.html
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çin, karantina, kapanma, lanzhou, vaka, koronavirüs, kovid-19

Çin'in 4 milyon nüfuslu Lanzhou kenti Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı

10:18 26.10.2021
© AFP 2021 / NICOLAS ASFOURIÇin-koronavirüs
Çin-koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© AFP 2021 / NICOLAS ASFOURI
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Çin'in kuzeybatısında bulunan Lanzhou kenti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında meydana gelen artışın ardından karantina alındı.
Çin'de Delta varyantının da etkisiyle Kovid-19 vakalarında artış gözlemlenirken, ülkenin kuzeybatısındaki 4 milyon nüfuslu Lanzhou kentinin karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Yerel yönetim, kentte sokağa çıkma yasağı uygularken, sakinlere acil durumlar dışında evden çıkmamalarını bildirdi.
Yapılan açıklamada, tüm yerleşim bölgelerinde kapanma yönetmeliğinin uygulanacağı ifade edildi.
Çin genelinde son 24 saatte 29 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Ulusal Sağlık Komisyonu Hastalık Kontrol Bürosu, dün 17 Ekim'den bu yana, Delta varyantı taşıyan ve aynı kaynaktan yayılan 133 yerel vaka tespit edildiğini bildirmişti.
Delta varyantının ülkede halihazırda 11 bölgeye yayıldığı belirtiliyor.
Çin bayrağı - koronavirüs - maske - Pekin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
KORONAVİRÜS
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