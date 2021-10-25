https://tr.sputniknews.com/20211025/cinde-pekin-maratonu-kovid-19-vakalarinin-artmasi-nedeniyle-ertelendi-1050141777.html
Çin'de Pekin maratonu Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle ertelendi
Çin'de Pekin maratonu Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle ertelendi
Çin'in başkenti Pekin'de 1981'den beri düzenlenen maraton koşusu, Kovid-19 vakalarının artmasının ardından ertelendi. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T09:16+0300
2021-10-25T09:16+0300
2021-10-25T09:16+0300
koronavirüs
çin
pekin
iptal
maraton
vaka
koronavirüs
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1d/1042551825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52989a0850765eaae3b56b09532c078a.jpg
Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle Pekin maratonunu bir sonraki duyuruya kadar erteledi.Adım, ülkenin sağlık makamlarının yeni bir salgın dalgasının yaşanmasının beklendiği yönündeki uyarısının ardından geldi.Çin şimdiye kadar 11 ilde 133'den fazla vaka bildirdi. Tamamının, virüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen Delta varyantı olduğu belirtildi.Çin'de vakalardaki benzer bir büyük ölçekli artış, en son ağustos ayında Nanjing eyaletinde görülmüştü.30 bin kişinin katılması bekleniyordu1981'den beri her yıl düzenlenen Pekin maratonu, Çin'in en büyük yerel spor etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.Yarış, geleneksel olarak Tiananmen Meydanı'nda başlıyor ve Pekin Olimpiyat Parkı'ndaki Kutlama Meydanı'nda sona eriyor.31 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan maratona yaklaşık 30 bin kişinin katılması bekleniyordu.Maraton organizatörleri, 'salgının yayılma riskini önlemek ve koşucuların, personelin ve vatandaşların çoğunluğunun sağlığını ve emniyetini etkili bir şekilde korumak için' etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.Vakalardaki son artışın, diğer illeri ve kentleri ziyaret eden turlar aracılığıyla yayıldığı düşünülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210930/cin-5-bin-odali-karantina-tesisi-kuruyor-yemegi-robotlar-verecek-1049400940.html
çin
pekin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1d/1042551825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f90e3eda4dfea473db8304f93a3c8358.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, pekin, iptal, maraton, vaka, koronavirüs, kovid-19
Çin'de Pekin maratonu Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle ertelendi
Çin'in başkenti Pekin'de 1981'den beri düzenlenen maraton koşusu, Kovid-19 vakalarının artmasının ardından ertelendi.
Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle Pekin maratonunu bir sonraki duyuruya kadar erteledi.
Adım, ülkenin sağlık makamlarının yeni bir salgın dalgasının yaşanmasının beklendiği yönündeki uyarısının ardından geldi.
Çin şimdiye kadar 11 ilde 133'den fazla vaka bildirdi. Tamamının, virüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen Delta varyantı olduğu belirtildi.
Çin'de vakalardaki benzer bir büyük ölçekli artış, en son ağustos ayında Nanjing eyaletinde görülmüştü.
30 bin kişinin katılması bekleniyordu
1981'den beri her yıl düzenlenen Pekin maratonu, Çin'in en büyük yerel spor etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.
Yarış, geleneksel olarak Tiananmen Meydanı'nda başlıyor ve Pekin Olimpiyat Parkı'ndaki Kutlama Meydanı'nda sona eriyor.
31 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan maratona yaklaşık 30 bin kişinin katılması bekleniyordu.
Maraton organizatörleri, 'salgının yayılma riskini önlemek ve koşucuların, personelin ve vatandaşların çoğunluğunun sağlığını ve emniyetini etkili bir şekilde korumak için' etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.
Vakalardaki son artışın, diğer illeri ve kentleri ziyaret eden turlar aracılığıyla yayıldığı düşünülüyor.