https://tr.sputniknews.com/20211025/cinde-pekin-maratonu-kovid-19-vakalarinin-artmasi-nedeniyle-ertelendi-1050141777.html

Çin'de Pekin maratonu Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle ertelendi

Çin'de Pekin maratonu Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle ertelendi

Çin'in başkenti Pekin'de 1981'den beri düzenlenen maraton koşusu, Kovid-19 vakalarının artmasının ardından ertelendi. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T09:16+0300

2021-10-25T09:16+0300

2021-10-25T09:16+0300

koronavirüs

çin

pekin

iptal

maraton

vaka

koronavirüs

kovid-19

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Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle Pekin maratonunu bir sonraki duyuruya kadar erteledi.Adım, ülkenin sağlık makamlarının yeni bir salgın dalgasının yaşanmasının beklendiği yönündeki uyarısının ardından geldi.Çin şimdiye kadar 11 ilde 133'den fazla vaka bildirdi. Tamamının, virüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen Delta varyantı olduğu belirtildi.Çin'de vakalardaki benzer bir büyük ölçekli artış, en son ağustos ayında Nanjing eyaletinde görülmüştü.30 bin kişinin katılması bekleniyordu1981'den beri her yıl düzenlenen Pekin maratonu, Çin'in en büyük yerel spor etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.Yarış, geleneksel olarak Tiananmen Meydanı'nda başlıyor ve Pekin Olimpiyat Parkı'ndaki Kutlama Meydanı'nda sona eriyor.31 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan maratona yaklaşık 30 bin kişinin katılması bekleniyordu.Maraton organizatörleri, 'salgının yayılma riskini önlemek ve koşucuların, personelin ve vatandaşların çoğunluğunun sağlığını ve emniyetini etkili bir şekilde korumak için' etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.Vakalardaki son artışın, diğer illeri ve kentleri ziyaret eden turlar aracılığıyla yayıldığı düşünülüyor.

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