https://tr.sputniknews.com/20211026/el-chaponun-avukatlari-muebbet-hapis-cezasini-temyize-goturecek-1050175319.html

El Chapo’nun avukatları müebbet hapis cezasını temyize götürecek

El Chapo’nun avukatları müebbet hapis cezasını temyize götürecek

Meksika'daki Sinaloa Karteli'nin eski lideri "El Chapo" lakaplı Joaqun Guzman’ın avukatları, El Chapo’ya verilen müebbet hapis cezasının iptali için temyiz... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T01:38+0300

2021-10-26T01:38+0300

2021-10-26T01:38+0300

meksika

el chapo

müebbet

joaquin 'el chapo' guzman

müebbet hapis cezası

joaqun guzman

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Meksika'daki Sinaloa Karteli'nin eski lideri El Chapo lakaplı Joaqun Guzman’ın avukatları, kendisine Temmuz 2019’da verilen müebbet hapis cezasının iptali için temyiz mahkemesine başvuracaklarını açıkladı. El Chapo’nun avukatlarından Marc Fernich, müvekkilinin davası devam ettiği sırada jüri üyeleri tarafından gerçekleştirilen suistimallerin araştırılması gerektiğini ifade etti. Fernich, davada henüz karar açıklanmadan önce bazı jüri üyelerinin iddianamede yer alan ancak sonrasında davadan çıkarılan cinsel istismar iddiası hakkında basından bilgi aldıklarını belirterek, bunun bazı jüri üyelerinin müvekkiline karşı olumsuz tutum takınmasına neden olduğunu belirtti. Fernich ayrıca, müvekkilinin tutukluluğu süresince avukatlarıyla savunmasını hazırlamak için etkili bir çalışma gerçekleştiremediğini belirterek, mahkemede sunulan delillerin çoğunun geçersiz olduğunu iddia etti.İki kez hapishaneden firar ettiMeksika’da iki kez hapishaneden firar ederek ünlenen El Chapo, son olarak 2017 yılında yakalanmış ve ABD’ye teslim edilmişti. Temmuz 2019’da ABD’nin New York kentinde yargılanan ve uyuşturucu kaçakçılığı amacıyla organize örgüt kurmaktan suçlu bulunan El Chapo, ömür boyu ve ek olarak 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. El Chapo, şu anda ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan Supermax Hapishanesi'nde cezasını çekiyor.

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meksika, el chapo, müebbet, joaquin 'el chapo' guzman, müebbet hapis cezası, joaqun guzman