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https://tr.sputniknews.com/20211026/hollanda-mahkemesi-iskit-altinlarinin-ukraynaya-verilmesine-hukmetti-1050200793.html
Hollanda mahkemesi, İskit altınlarının Ukrayna’ya verilmesine hükmetti
Hollanda mahkemesi, İskit altınlarının Ukrayna’ya verilmesine hükmetti
Amsterdam Temyiz Mahkemesi, 2014 yılında sergilenmek için Kırım’dan Hollanda’ya götürülen İskit altınlarının Ukrayna’ya verilmesine hükmetti. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T17:28+0300
2021-10-26T17:28+0300
dünya
rusya
dmitriy peskov
hollanda
telegram
mahkeme
kırım
allard pierson müzesi
iskit altını koleksiyonu
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Sputnik muhabirinin mahkemeden aktardığına göre hakim, “Söz konusu nesneler Kırım’dan getirilmesine rağmen, bunlar 1991 yılından sonra bağımsız olan Ukrayna’nın mirasının bir parçası” ifadelerini kullandı.Hakim, karara Hollanda Yüksek Mahkemesi’nde temyize götürülebileceğini ifade etti.Kararda Hollanda’daki Allard Pearson Müzesi’nin İskit altınlarını ‘Kırım’daki durum istikrara kavuşana dek’ Ukrayna’ya vermesi gerektiği belirtiliyor.Rus müzelerinin avukatı Rob Meier, koleksiyonun en az 3 ay daha Hollanda’da kalacağını, kararın üst bir makama taşınması sürecinin de yaklaşık bir yıl sürebileceğini, bu süre zarfında altınların burada kalmaya devam edeceğini ifade etti.Kremlin’den henüz bir açıklama yokKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, henüz kararı görmediğini belirterek konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, mahkeme kararının ellerine ulaşmasının ardından altınların nerede duracağına karar verileceğini belirtti. Şmıgal, koleksiyonun Kiev’deki Azize Sofiya Katedrali'ne götürülebileceğini ekledi.Aksenov: Haksız ve hukuk dışıKırım lideri Sergey Aksenov, Telegram hesabında yaptığı açıklamada mahkemenin kararını haksız ve hukuk dışı ancak beklenilen bir karar olduğunu ifade etti.Kararı istilacıların yaptığı yağmaya benzeten Aksenov, “İskit altınları Kırım topraklarında bulundu, yüzyıllardır da oradaydı. Bu değerler Kırım’ın tarihi ve kültürel mirasının ayrılmaz bir parçası, Kırımlıların malı ve Kırım müzelerinin vakıflarına iade edilmelidir” ifadelerini kullandı.Rusya Kültür Bakanlığı: Kırım müzelerini destekliyoruzRusya Kültür Bakanlığı, mahkemenin verdiği kararın ardından İskit altınlarının geri alınması konusunda Kırım müzelerini destekledikleri açıklamasını yaptı.Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, Rusya’nın karara itiraz etmesi gerektiğini belirtti.Yaklaşık 2 bin parçadan oluşan İskit Altını Koleksiyonu, 2014 başlarında, yarımada henüz Rusya ile yenide bağlanmadan önce, dört müzeden toplanarak sergilenmek üzere Amsterdam’daki Allard Pierson Müzesi'ne götürülmüştü. İki yıl süren görüşmelerin ardından Kırım’daki müzeler Hollanda’nın koleksiyonu iade etmesi için Amsterdam’daki mahkemeye başvurmuştu.Amsterdam’da mahkeme 14 Aralık 2016’da Hollanda kültürel miras yasası doğrultusunda altınların Kiev’e verilmesine hükmetmişti. Kırım kararı temyize götürmüş ve avukatlarını değiştirmişti. Temmuz 2019’daki ara bir kararla mahkeme söz konusu yasanın bu davayı bağlamadığına hükmetmişti.
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rusya, dmitriy peskov, hollanda, telegram, mahkeme, kırım, allard pierson müzesi, iskit altını koleksiyonu

Hollanda mahkemesi, İskit altınlarının Ukrayna’ya verilmesine hükmetti

17:28 26.10.2021
© AP Photo / Peter Dejongİskit altınları
İskit altınları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© AP Photo / Peter Dejong
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Amsterdam Temyiz Mahkemesi, 2014 yılında sergilenmek için Kırım’dan Hollanda’ya götürülen İskit altınlarının Ukrayna’ya verilmesine hükmetti.
Sputnik muhabirinin mahkemeden aktardığına göre hakim, “Söz konusu nesneler Kırım’dan getirilmesine rağmen, bunlar 1991 yılından sonra bağımsız olan Ukrayna’nın mirasının bir parçası” ifadelerini kullandı.
Hakim, karara Hollanda Yüksek Mahkemesi’nde temyize götürülebileceğini ifade etti.
Kararda Hollanda’daki Allard Pearson Müzesi’nin İskit altınlarını ‘Kırım’daki durum istikrara kavuşana dek’ Ukrayna’ya vermesi gerektiği belirtiliyor.

Rus müzelerinin avukatı Rob Meier, koleksiyonun en az 3 ay daha Hollanda’da kalacağını, kararın üst bir makama taşınması sürecinin de yaklaşık bir yıl sürebileceğini, bu süre zarfında altınların burada kalmaya devam edeceğini ifade etti.

Kremlin’den henüz bir açıklama yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, henüz kararı görmediğini belirterek konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, mahkeme kararının ellerine ulaşmasının ardından altınların nerede duracağına karar verileceğini belirtti. Şmıgal, koleksiyonun Kiev’deki Azize Sofiya Katedrali'ne götürülebileceğini ekledi.

Aksenov: Haksız ve hukuk dışı

Kırım lideri Sergey Aksenov, Telegram hesabında yaptığı açıklamada mahkemenin kararını haksız ve hukuk dışı ancak beklenilen bir karar olduğunu ifade etti.
Kararı istilacıların yaptığı yağmaya benzeten Aksenov, “İskit altınları Kırım topraklarında bulundu, yüzyıllardır da oradaydı. Bu değerler Kırım’ın tarihi ve kültürel mirasının ayrılmaz bir parçası, Kırımlıların malı ve Kırım müzelerinin vakıflarına iade edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Rusya Kültür Bakanlığı: Kırım müzelerini destekliyoruz

Rusya Kültür Bakanlığı, mahkemenin verdiği kararın ardından İskit altınlarının geri alınması konusunda Kırım müzelerini destekledikleri açıklamasını yaptı.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, Rusya’nın karara itiraz etmesi gerektiğini belirtti.
Yaklaşık 2 bin parçadan oluşan İskit Altını Koleksiyonu, 2014 başlarında, yarımada henüz Rusya ile yenide bağlanmadan önce, dört müzeden toplanarak sergilenmek üzere Amsterdam’daki Allard Pierson Müzesi'ne götürülmüştü. İki yıl süren görüşmelerin ardından Kırım’daki müzeler Hollanda’nın koleksiyonu iade etmesi için Amsterdam’daki mahkemeye başvurmuştu.
Amsterdam’da mahkeme 14 Aralık 2016’da Hollanda kültürel miras yasası doğrultusunda altınların Kiev’e verilmesine hükmetmişti. Kırım kararı temyize götürmüş ve avukatlarını değiştirmişti. Temmuz 2019’daki ara bir kararla mahkeme söz konusu yasanın bu davayı bağlamadığına hükmetmişti.
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