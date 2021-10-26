https://tr.sputniknews.com/20211026/instagramda-igtv-butonu-kaldirildi-1050204133.html

Instagram'da IGTV butonu kaldırıldı

Instagram'da IGTV butonu kaldırıldı

Instagram, ana sayfasından IGTV uygulamasını kaldırma kararı aldı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T19:32+0300

2021-10-26T19:32+0300

2021-10-26T19:32+0300

yaşam

instagram

özellik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049753910_0:20:1201:695_1920x0_80_0_0_e9bb4b1ad6c693ac04817c5d8d823d03.jpg

Instagram, IGTV butonunu uygulamanın ana sayfasından kaldırdı. Instagram'ın video paylaşımını sağlamak için geliştirdiği özelliklerden biri olan IGTV, beklendiği kadar ilgi görmedi.Bugüne kadar uygulamanın ana sayfasında sağ üst köşede bulunan IGTV butonu kullanımdan kaldırdı. Ancak butonun kaldırılması bu özelliğin kapandığı anlamına gelmiyor.Kullanıcılar yine IGTV için videolu içerikler paylaşmaya devam edebiliyor.Uygulamanın sahibi olan Facebook, konuyla ilgili açıklamasında insanların bu butona çok az tıkladığını belirterek böyle bir adım attıklarını duyurdu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

instagram, özellik