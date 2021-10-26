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https://tr.sputniknews.com/20211026/instagramda-igtv-butonu-kaldirildi-1050204133.html
Instagram'da IGTV butonu kaldırıldı
Instagram'da IGTV butonu kaldırıldı
Instagram, ana sayfasından IGTV uygulamasını kaldırma kararı aldı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T19:32+0300
2021-10-26T19:32+0300
2021-10-26T19:32+0300
yaşam
instagram
özellik
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Instagram, IGTV butonunu uygulamanın ana sayfasından kaldırdı. Instagram'ın video paylaşımını sağlamak için geliştirdiği özelliklerden biri olan IGTV, beklendiği kadar ilgi görmedi.Bugüne kadar uygulamanın ana sayfasında sağ üst köşede bulunan IGTV butonu kullanımdan kaldırdı. Ancak butonun kaldırılması bu özelliğin kapandığı anlamına gelmiyor.Kullanıcılar yine IGTV için videolu içerikler paylaşmaya devam edebiliyor.Uygulamanın sahibi olan Facebook, konuyla ilgili açıklamasında insanların bu butona çok az tıkladığını belirterek böyle bir adım attıklarını duyurdu.
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instagram, özellik
Instagram'da IGTV butonu kaldırıldı
Instagram, ana sayfasından IGTV uygulamasını kaldırma kararı aldı.
Instagram, IGTV butonunu uygulamanın ana sayfasından kaldırdı. Instagram'ın video paylaşımını sağlamak için geliştirdiği özelliklerden biri olan IGTV, beklendiği kadar ilgi görmedi.
Bugüne kadar uygulamanın ana sayfasında sağ üst köşede bulunan
IGTV butonu kullanımdan kaldırdı. Ancak butonun kaldırılması bu özelliğin kapandığı anlamına gelmiyor.
Kullanıcılar yine IGTV için videolu içerikler paylaşmaya devam edebiliyor.
Uygulamanın sahibi olan Facebook, konuyla ilgili açıklamasında insanların bu butona çok az tıkladığını belirterek böyle bir adım attıklarını duyurdu.