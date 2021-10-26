https://tr.sputniknews.com/20211026/iyi-partili-tatlioglu-10-buyukelcinin-tavrini-yanlis-buluyoruz-1050176851.html

İYİ Partili Tatlıoğlu: 10 büyükelçinin tavrını yanlış buluyoruz

İYİ Partili Tatlıoğlu: 10 büyükelçinin tavrını yanlış buluyoruz

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "10 büyükelçinin tavrını yanlış buluyoruz. Hukuki bir konu üzerinden siyasi tavır geliştirmişlerdir. Bu onların... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T03:11+0300

2021-10-26T03:11+0300

2021-10-26T03:11+0300

türkiye

ak parti

büyükelçi

ismail tatlıoğlu

iyi parti

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Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti'nin kuruluşunun 4. yılı olduğunu anımsatarak yeni bir siyasi parti olarak Türk siyasetinde yer aldıklarını belirtti.İYİ Parti'nin AK Parti'yi tek başına kanun yapma gücünden uzaklaştırdığını ve Cumhur İttifakı'nın mağlubiyetinde önemli bir etkiye sahip olduğunu iddia eden Tatlıoğlu, "Millete umut olduk. Daha güvenli bir yarın hayali kurulabiliyorsa daha iyi Türkiye beklentileri artıyorsa bu İYİ Parti'nin Türk siyasetindeki etkisi ve varlığının sonucudur" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunu hatırlatan Tatlıoğlu, daha masadan kalkmadan ortaya konan hedeflerin "çöp olduğunu" ileri sürdü.Doların her geçen gün arttığını dile getiren Tatlıoğlu, "Yarın görüşmeleri başlayan bütçe anlamsız olmuştur. Milletvekilleri hangi rakamlar ve öngörüler üzerinden bütçeyi konuşacaklar? Yıl başından bu yana dolar 250 kuruş artmıştır. Türkiye daha da fakirleşmiştir. Türkiye bunu hakketmiyor" ifadelerini kullandı.'Yeni bir seçim dönemini ilan etmesini bekliyoruz'Milletinin siyasi ahlak sesi duymak istediğini dile getiren Tatlıoğlu, şöyle devam etti:'Hukuki bir konu üzerinde siyasi bir tavır geliştirilmesi yanlıştır'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 büyükelçiye yönelik açıklamalarına değinen Tatlıoğlu, büyükelçi meselesinin Türkiye'deki bu atmosferin sonucu olduğunu ileri sürdü.Tatlıoğlu, "Hukuki bir konu üzerinde siyasi bir tavır geliştirilmesi yanlıştır. Bu nedenle 10 büyükelçinin tavrını bu çizgide görüyoruz. Bu tavır yanlıştır ama bu tavır karşısında orantısız bir seslenme ve geri dönüş bizde iç siyasette bir rant devşirme hareketi izlenimi bırakmaktadır. Kapıyı açarsanız yığılan çok olur" ifadelerini kullandı.Eski ABD Başkanı Donald Trump'un paylaşımları sonucu ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un; Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefonuyla da bir gazetecinin serbest bırakıldığını ileri süren Tatlıoğlu, "Yargı benim emrimdedir" intibasının verildiği Türkiye'de başkalarının da bu izin takipçisi olacağını öne sürdü.Tatlıoğlu, şöyle devam etti:Türkiye'nin AİHS'ye imza attığını anımsatan Tatlıoğlu, "10 büyükelçinin tavrını yanlış buluyoruz. Hukuki bir konu üzerinden siyasi tavır geliştirmişlerdir. Bu onların işi değil ama Türkiye'nin bu gelişimine Sayın Erdoğan'ın yargıyı düşürdüğü nokta sebep olmuştur, bu kapıyı açmıştır, yığılanlar artmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

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ak parti, büyükelçi, ismail tatlıoğlu, iyi parti